Cơ hội mang thai sau tuổi 35 như thế nào?

Khả năng sinh sản của phụ nữ sẽ giảm đi sau 35 tuổi, nhưng mang thai không phải là điều không thể nếu thăm khám sớm và có biện pháp điều trị phù hợp.

Nghiên cứu đã chứng minh rằng việc thụ thai tự nhiên thường khó khăn hơn sau một độ tuổi nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận về việc 35 tuổi là độ tuổi "giới hạn" cho khả năng sinh sản.

Quyết định sử dụng tuổi 35 làm ngưỡng mang thai "lớn tuổi" hoặc có nguy cơ cao ban đầu không liên quan nhiều đến tuổi tác. Do nguy cơ mắc hội chứng Down tăng lên theo tuổi mẹ, các chuyên gia đã đưa ra mốc thực hiện một xét nghiệm gọi là chọc dò màng ối cho những phụ nữ mang thai ở tuổi 35 trở đi. Ngày nay, thủ thuật này đã được thực hiện an toàn hơn và có nhiều yếu tố khác ngoài tuổi tác quyết định việc mang thai ở phụ nư lớn tuổi có được coi là nguy cơ cao hay không.

Thực tế, mang thai sau 35 tuổi không phải là điều không thể. Dữ liệu từ Báo cáo Thống kê Quốc gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy năm 2018, tỷ lệ sinh ở phụ nữ từ 35 đến 39 tuổi là 52,6 ca trên 1.000 phụ nữ và 11,8 ca trên 1.000 phụ nữ từ 40 đến 44 tuổi. Theo Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), 1/4 phụ nữ ở độ tuổi 20-30 sẽ có thai trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, tỷ lệ này chỉ còn 1/10.

Lý do sinh học khiến việc mang thai ở phụ nữ có thể khó khăn hơn sau một độ tuổi nhất định là do số lượng và chất lượng trứng giảm dần khi buồng trứng già đi. Ngược lại, tinh hoàn của đàn ông có thể sản xuất 100 triệu tinh trùng mỗi ngày trong suốt cuộc đời của họ.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng sinh sản của nam giới cũng giảm theo tuổi tác, nhưng không dự đoán được như khả năng sinh sản của nữ giới. Trong một năm cố gắng mang thai, khả năng thụ thai ở phụ nữ có bạn tình nam từ 40 tuổi trở lên sẽ thấp hơn 30% so với người có bạn tình ở độ tuổi 20.

Tỷ lệ sẩy thai và tỷ lệ dị tật bẩm sinh cũng tăng theo độ tuổi đối với cả nam và nữ giới. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2019 cho thấy tỷ lệ sẩy thai tăng cao đối với phụ nữ sau 30 tuổi, lên tới hơn 50% đối với phụ nữ trên 45 tuổi.

Mang thai sau 35 tuổi còn có thể làm tăng nguy cơ sinh mổ, tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp, tiền sản giật, chuyển dạ sớm và sinh non.

Khả năng sinh sản sẽ giảm đi theo tuổi tác của phụ nữ, nhưng việc mang thai sau 35 tuổi không phải là điều không thể. Ảnh: Mothermag

Thăm khám sớm để điều trị hiệu quả

Với những người đang mong có thai, thời gian là yếu tố cốt yếu bởi tuổi tác làm giảm tỷ lệ thụ thai. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trên 35 tuổi không nên trì hoãn việc tìm kiếm sự trợ giúp của bác sĩ nếu không thể thụ thai sau 6 tháng cố gắng. Một số người có thể không tự thụ thai trong vòng 6 tháng nhưng vẫn thụ thai tự nhiên thành công sau một năm hoặc thậm chí 2 năm. Nếu bạn trên 40 tuổi, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi bắt đầu thử có thai.

Tỷ lệ điều trị thành công cũng sẽ giảm khi phụ nữ già đi, nên hãy bắt đầu càng sớm càng tốt. Nếu không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng gây ra các vấn đề về khả năng sinh sản của bạn, bác sĩ có thể đề nghị tiếp tục cố gắng thụ thai tự nhiên trong vài tháng nữa, sau đó quay lại nếu vẫn không thành công. Phụ nữ có thể được yêu cầu xét nghiệm máu, siêu âm và chụp X-quang chuyên biệt, được gọi là HSG. Đối với một nam giới, bác sĩ có thể được thực hiện phân tích tinh dịch. Khi có kết quả của các xét nghiệm khả năng sinh sản cơ bản đó, bác sĩ sẽ quyết định các bước tiếp theo.

Theo Hiệp hội Công nghệ Hỗ trợ Sinh sản (SART), tỷ lệ điều trị hiếm muộn thành công giảm đáng kể ở độ tuổi ngoài 40. Tỷ lệ thai nhi sinh ra khỏe mạnh đối với phụ nữ trong độ tuổi từ 35 đến 37 là 42%, và 26,6% đối với phụ nữ tuổi từ 38 đến 40.

Dữ liệu của CDC đã chỉ ra rằng tỷ lệ trẻ sinh ra trong mỗi chu kỳ IVF của phụ nữ trên 40 tuổi chỉ là 5,8%. Tuy nhiên, nếu sử dụng trứng của người hiến tặng, tỷ lệ thành công tăng lên gần 40% .

Khi xem xét tỷ lệ mang thai thành công đối với các loại thuốc hỗ trợ sinh sản như Clomid hoặc các thủ thuật hỗ trợ sinh sản như IUI hoặc IVF, không chỉ tuổi tác mà nguyên nhân vô sinh cũng đóng một vai trò quan trọng.

Xây dựng lối sống lành mạnh

Thay đổi lối sống có thể không ngăn được sự suy giảm khả năng sinh sản liên quan đến tuổi tác, nhưng vẫn ảnh hưởng tới việc mang thai. Ăn uống lành mạnh, bỏ các thói quen gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và duy trì cân nặng hợp lý có thể giúp phụ nữ thụ thai nhanh hơn và thậm chí có thể tăng tỷ lệ thành công trong việc điều trị hiếm muộn.

Hãy áp dụng một chế độ ăn uống khoa học, hạn chế đường, cắt giảm đồ uống có cồn, duy trì cân nặng hợp lý (không thiếu cân cũng không thừa cân), giảm lượng caffeine, bỏ hút thuốc. Phụ nữ hút thuốc có thể khiến trứng già nhanh hơn.

Dù các nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa các liệu pháp tâm thân như yoga với khả năng sinh sản, các hoạt động giúp làm giảm căng thẳng này vẫn có lợi cho việc thụ thai.

Anh Ngọc (Theo Verywell Family)