Cô gái mắc chứng cuồng ăn vô độ

TP HCMNhi, 27 tuổi, cao 1,6 m, tăng gần 20 kg trong ba tháng, bác sĩ chẩn đoán mắc chứng cuồng ăn vô độ.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết Nhi nặng 74 kg, béo phì độ một, tỷ lệ mỡ cơ thể hơn 40%, khối lượng cơ giảm. Diện tích mỡ nội tạng tăng gần 200 cm², tiềm ẩn nguy cơ rối loạn chuyển hóa và sức khỏe tim mạch. Điểm thang đo ăn uống vô độ (Binge Eating Scale - BES) là 34, thuộc mức nghiêm trọng.

Nhi cho biết cứ khoảng 21h mỗi ngày đều ăn khuya trong trạng thái buồn bã, trống rỗng như một cách để "xả stress". Tình trạng này bắt đầu khoảng hai năm trước, tần suất 2-3 lần một tuần, sau đó tăng dần, Nhi cố gắng nhịn ăn vào ngày hôm sau để giảm cân song bỏ bữa là đói lả. Vòng lặp ăn - kiêng khem - ăn bù khiến cô không thể kiểm soát cân nặng, thường xuyên trào ngược dạ dày, rối loạn tiêu hóa.

Bác sĩ Duy cho hay Nhi dễ bị xúc động và không chịu được áp lực tinh thần, chẩn đoán mắc chứng cuồng ăn vô độ tâm thần. Đây là dạng rối loạn ăn uống tâm thần thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi 20-29 tuổi, khiến cân nặng tăng nhanh, người bệnh có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng do khẩu phần ăn mất cân đối. Một số người còn áp dụng biện pháp không an toàn như dùng thuốc nhuận tràng, móc họng để nôn, tập luyện thể thao quá sức... nhằm loại bỏ thức ăn ra khỏi cơ thể.

Nhi đo thành phần cơ thể bằng máy InBody 770. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Duy Tùng xây dựng chương trình can thiệp cho Nhi kéo dài 4 tháng, trong đó có một tháng điều trị nội trú, kết hợp tư vấn dinh dưỡng và trị liệu tâm lý. Kế hoạch điều trị nhằm giúp người bệnh điều chỉnh chế độ ăn uống lành mạnh, theo nguyên tắc 3 bữa chính và 2 bữa phụ mỗi ngày. Thực đơn được thiết kế để cân bằng dinh dưỡng, gồm tinh bột, chất đạm, chất béo tốt, chất xơ, vitamin, khoáng chất.

Bác sĩ hướng dẫn Nhi ăn đúng giờ để tránh đói quá mức - yếu tố thường kích hoạt cơn ăn uống vô độ. Tập thói quen ăn chậm, nhai kỹ giúp cơ thể nhận biết tín hiệu no. Nhi cần dùng thuốc chống trầm cảm, ghi nhật lại ký ăn uống mỗi ngày để bác sĩ biết được thời gian ăn, món ăn, mức độ đói và cảm xúc trước - sau khi dùng bữa.

Sau 3 tháng, tâm lý Nhi dần ổn định, giảm cảm giác thèm ăn, chỉ số đường huyết và triglyceride giảm so với ban đầu.

Bác sĩ Duy Tùng tư vấn chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng cho Nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện, hiện nguyên nhân của bệnh cuồng ăn vô độ tâm thần chưa được xác định. Yếu tố nguy cơ thường gặp gồm người bệnh có tiền sử béo phì, ám ảnh cân nặng hoặc hình thể, gặp vấn đề tâm lý như căng thẳng, lo âu, trầm cảm.

Nếu chứng cuồng ăn vô độ tâm thần kéo dài, biến chứng có thể gặp bao gồm đau bụng, trướng bụng, tăng cân, trào ngược dạ dày thực quản, loét dạ dày, rối loạn kinh nguyệt hoặc mất kinh, rụng tóc... Về mặt tinh thần, lo âu kéo dài dẫn đến trầm cảm hay xuất hiện hành vi gây hại cho bản thân.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người ăn uống cân bằng và khoa học với thực phẩm ít chất béo, giàu chất xơ, protein nạc. Ưu tiên ăn sáng đầy đủ, bổ sung rau xanh, trái cây, các loại hạt, uống đủ 1,5-2 lít nước một ngày. Hạn chế đồ ăn nhanh, thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, tập luyện thể dục thể thao đều đặn 60 phút mỗi ngày. Khi có dấu hiệu quá tải, căng thẳng, hãy cởi mở giãi bày với gia đình, bạn bè. Nếu cân nặng tăng mất kiểm soát, người bệnh cần đi khám dinh dưỡng để được can thiệp sớm.

Quốc An

*Tên người bệnh đã được thay đổi