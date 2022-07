Có điều trị được vô sinh do quai bị?

Nhiều nam giới bị teo tinh hoàn do biến chứng quai bị vẫn còn cơ hội có con bằng kỹ thuật vi phẫu tìm tinh trùng micro-TESE.

Bác sĩ Ngô Đình Triệu Vỹ, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết vô tinh do tổn thương sinh tinh hiện vẫn là một trong những thách thức trong điều trị vô sinh nam. Tuy nhiên, may mắn là với trường hợp vô sinh do teo tinh hoàn biến chứng của quai bị, quá trình sinh tinh không hoàn toàn ngưng lại mà vẫn diễn ra ở một khu vực nhỏ nào đó trong tinh hoàn, dù tốc độ sinh tinh sẽ giảm nhanh hơn bình thường.

Do đó, trường hợp nam giới bị quai bị và có biến chứng teo tinh hoàn, tinh hoàn không sản xuất tinh binh và kết quả tinh dịch đồ không tìm thấy tinh trùng sẽ được khám, đánh giá toàn diện và lên phác đồ điều trị.

Phẫu thuật micro-TESE tại IVFTA-HCM tìm tinh trùng cho bệnh nhân vô tinh dưới kính hiển vi hiện đại. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hiện nay, với sự phát triển của y học, kỹ thuật vi phẫu trích mô tinh hoàn tìm tinh trùng micro-TESE được coi là phương pháp điều trị "vàng" đối với nhóm bệnh nhân vô sinh do có tổn thương hiện tượng sinh tinh.

Tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM (IVFTA-HCM), việc thực hiện vi phẫu micro-TESE đã mang đến hiệu quả tích cực trong việc điều trị vô tinh cho nam giới. Tỷ lệ tìm được tinh trùng với trường hợp vô sinh do teo 2 tinh hoàn, không sinh tinh tại IVFTA lên đến 60-70%.

Tinh trùng sau khi thu được từ micro-TESE sẽ được xử lý và tiến hành làm thụ tinh ống nghiệm. Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ thành công của phương pháp này gần tương đương với những trường hợp thụ tinh ống nghiệm dùng mẫu tinh trùng thu được trong tinh dịch. Bên cạnh đó, ngoài việc điều trị có thể có tinh trùng, có con, bệnh nhân cần lưu tâm đến sức khỏe sinh sản ngay cả sau khi đã làm thụ tinh ống nghiệm thành công.

Bác sĩ Vỹ khuyến cáo với những nam giới chưa mong con nhưng từng bị quai bị thì ngoài việc điều trị bệnh lý trước mắt, bệnh nhân nên đến gặp bác sĩ chuyên về sức khỏe sinh sản để được đánh giá ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản và cân nhắc việc trữ tinh trùng. Nếu bỏ qua bước này, nam giới cần khám tiền hôn nhân để có thể đánh giá được sức khỏe sinh sản.

Theo bác sĩ Vỹ, một vấn đề rất điển hình ở nam giới Việt Nam là chỉ quan tâm điều trị khỏi bệnh quai bị mà quên lãng hoặc không thật sự chú trọng đến biến chứng của bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Ít nam giới quan tâm đến việc khám sức khỏe tiền hôn nhân nên sau khi kết hôn và muộn con mới đi khám và vỡ lẽ mình bị vô sinh do biến chứng quai bị.

"Khi có biểu hiện quai bị và viêm tinh hoàn, nam giới cần đến ngay các bệnh viện chuyên khoa để có thể can thiệp kịp thời, giữ được hy vọng làm cha nhờ lưu trữ tinh trùng", bác sĩ Vỹ cho biết.

Bác sĩ khuyên nam giới nên đi khám nam khoa định kỳ 1-2 năm một lần để xem tinh hoàn và tình trạng nội tiết đang ở mức độ nào để có những biện pháp điều chỉnh nồng độ nội tiết tố testosterone. Đặc biệt với những bệnh nhân có chế độ tập luyện thích hợp, sử dụng thuốc điều chỉnh nội tiết trục hạ đồi - tuyến yên - sinh dục chứ không chỉ bổ sung testosterone đơn thuần... cùng với đó là chế độ quân bình dinh dưỡng, lối sống lành mạnh vì với những trường hợp này khả năng sinh tinh của người nam sẽ bị suy giảm sớm, điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chính bản thân họ mà còn ảnh hưởng đến chuyện quan hệ vợ chồng và hạnh phúc gia đình.

Quỳnh Châu