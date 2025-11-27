Có con sau hơn 30 năm vô sinh

TP HCMHai lần mang thai ngoài tử cung, nhiều lần liên tiếp sảy thai và thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, chị Hiền có con ở tuổi 49 nhờ noãn hiến tặng.

"Đây là trường hợp vô sinh hiếm muộn lâu năm nhất điều trị thành công tại IVF Tâm Anh TP HCM, dù bệnh lý phức tạp", BS.CKI Đinh Thị Ngọc Ngân, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay.

Bác sĩ Ngọc Ngân thực hiện kỹ thuật chọc hút noãn cho người bệnh. Ảnh: Thanh Luận

Chị Hiền từng mang thai năm 18 tuổi nhưng thai ngoài tử cung. 21 năm sau đó chị không đậu thai lần nào. Gần 10 năm trước, chị Hiền bất ngờ mang thai tự nhiên nhưng biến chứng vỡ thai, phải phẫu thuật cấp cứu. Bác sĩ cắt khối thai và vòi trứng bị tổn thương, đồng thời cắt vòi trứng bên còn lại vì ứ dịch. Chị Hiền từ đó mất hoàn toàn khả năng đậu thai tự nhiên, phương pháp duy nhất để có con là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Mất 6 năm để vượt qua cú sốc tâm lý và tích góp tiền bạc, đôi vợ chồng thực hiện chu kỳ IVF đầu tiên vẫn không thành công. Chị Hiền bước vào tuổi mãn kinh, dự trữ buồng trứng cạn kiệt, được bác sĩ khuyên xin trứng. Sau nhiều tháng đắn đo, vợ chồng chấp nhận thụ tinh trong ống nghiệm bằng trứng hiến tặng. Chị đậu thai ngay nhưng sảy sớm, thêm ba lần chuyển phôi khác thất bại.

Chưa kịp điều trị tiếp thì chị Hiền được chẩn đoán ung thư tuyến giáp phải phẫu thuật và điều trị bằng thuốc để ổn định hormone tuyến giáp. Phụ nữ từng phẫu thuật ung thư tuyến giáp thường bị rối loạn nội tiết, suy giáp, ảnh hưởng đến khả năng mang thai. "Nhiều lần tôi muốn buông xuôi nhưng nhìn trẻ con, tôi lại khát khao được làm mẹ", chị Hiền nói khi đến IVF Tâm Anh đầu tháng 9.

Các bác sĩ liên chuyên khoa phối hợp thăm khám và xây dựng phác đồ điều chỉnh hormone phù hợp, giúp cơ thể chị Hiền ổn định và sẵn sàng bước vào điều trị IVF. Chuyên viên phôi học tiến hành thụ tinh noãn hiến tặng với tinh trùng chồng chị Hiền, tạo được 8 phôi ngày 5 chất lượng tốt, trữ đông trong 7 dụng cụ.

Hệ thống phòng "lab trong lab" tại IVF Tâm Anh giúp tăng tỷ lệ nuôi cấy phôi thành công. Ảnh: Thanh Luận

Có phôi tốt song bác sĩ Ngân không vội chuyển phôi ngay mà khảo sát toàn diện lòng tử cung bằng kỹ thuật nội soi, ghi nhận viêm nội mạc tử cung. Tình trạng này có thể giảm tỷ lệ đậu thai, tăng nguy cơ thai sinh hóa hoặc sảy thai. Trong vòng hai tuần, chị Hiền được dùng thuốc điều trị dứt điểm viêm.

Chị Hiền đậu thai sau khi được chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung. Thai kỳ hiện 8 tuần, phát triển khỏe mạnh. Vợ chồng chị còn 7 phôi trữ đông để có thể sinh thêm con.

"Cuối cùng phép màu cũng đến dù muộn", chị Hiền nói, cho hay sẽ chăm sóc và yêu thương con dù không cùng huyết thống với mình.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, khoảng 60% bệnh nhân là trường hợp khó điều trị như lớn tuổi, hiếm muộn lâu năm, bệnh lý phức tạp... Phụ nữ cạn kiệt dự trữ buồng trứng thường được áp dụng phác đồ gom noãn hoặc gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ để tăng cơ hội có con. Chỉ khoảng gần 5% được điều trị IVF bằng noãn hiến tặng. Để tăng tỷ lệ đậu thai và thai kỳ khỏe mạnh cho người bệnh, bác sĩ tầm soát kỹ, điều trị dứt điểm các bất thường và bệnh lý trong tử cung trước khi chuyển phôi.

Thống kê năm 2021-2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả các nhóm bệnh nhân trung bình đạt 80,1%, riêng nhóm bệnh nhân điều trị thất bại nhiều lần trước đó đạt 71,9%.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi