Có con nhờ gom trứng thụ tinh ống nghiệm

Hà NộiChị Hương Ly tắc vòi tử cung, dự trữ buồng trứng thấp, được bác sĩ gom trứng để thụ tinh ống nghiệm sinh con ở tuổi 38.

Chị Ly - anh Fauchée Yoann kết hôn 4 năm, từng sảy thai. Đầu năm ngoái, họ từ Pháp về Việt Nam, đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh) khám. PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc trung tâm, chẩn đoán chị Ly khó thụ thai do tắc cả hai vòi tử cung (ống dẫn trứng), chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) gần cạn kiệt chỉ còn 0.88 ng/mL (chỉ số bình thường 2-6 ng/mL). Anh Yoann tinh trùng yếu, tỷ lệ di động và có hình thái bình thường thấp.

Để có con, vợ chồng chị cần thụ tinh ống nghiệm (IVF). Theo PGS Lê Hoàng, một chu kỳ IVF thường cần khoảng 10-15 noãn (trứng). Trường hợp dự trữ buồng trứng giảm như chị Ly cần gom noãn tích lũy nhiều chu kỳ mới có đủ trứng, tăng cơ hội có nhiều phôi khi IVF và nâng cao tỷ lệ đậu thai. Gom noãn còn giúp giảm chi phí hơn so với phác đồ gom phôi do tối ưu quy trình tạo phôi bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) trong một lần.

Chị Ly được bác sĩ kích thích nhẹ buồng trứng 8 ngày, dùng ít thuốc nhưng vẫn đảm bảo thu được những trứng tốt nhất của một chu kỳ. Kết quả, sau hai chu kỳ, chị Ly gom được tổng cộng 8 noãn. Mẫu tinh trùng của người chồng được các chuyên viên phôi học lọc rửa chọn ra những tinh binh khỏe mạnh nhất, có độ di động tốt và hình thái bình thường để tạo phôi. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ động học time-lapse tối ưu mọi điều kiện, thu được 3 phôi ngày 5.

Chị Ly được chuyển một phôi vào tử cung, đậu thai ngay. Hai phôi còn lại được trữ đông. Tháng 6 vừa qua, gia đình đón bé trai nặng 3,5 kg chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Gia đình chị Ly hạnh phúc bên con trai đầu lòng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS Lê Hoàng cho biết tinh trùng ở người nam được sản sinh liên tục theo chu kỳ, song ở nữ giới số lượng trứng là "tài sản cố định" từ khi sinh ra và giảm dần theo thời gian. Phụ nữ có số lượng trứng suy giảm nhanh đe dọa khả năng sinh sản.

Chiến lược gom trứng mang lại nhiều lợi ích với nữ giới suy buồng trứng sớm, giảm dự trữ buồng trứng, mắc bệnh ung thư chuẩn bị điều trị (hóa/xạ trị) muốn trữ trứng để bảo tồn khả năng sinh sản. Theo PGS Hoàng, tế bào trứng là tế bào khó để trữ và rã đông nhất do kích thước lớn, dễ kết tinh đá bên trong khi làm lạnh hoặc rã đông, gây tổn thương tế bào, biến dạng cấu trúc hoặc lệch/mất nhiễm sắc thể. Sau khi rã đông, trứng có thể sống về mặt hình thức nhưng không đảm bảo chức năng để tạo phôi.

Tại IVF Tâm Anh, với công nghệ thủy tinh hóa hiện đại, tỷ lệ trứng sống sau rã đông đạt trên 95%, tỷ lệ IVF thành công tương đương trứng tươi. Năm 2024, tổng tỷ lệ có thai cộng dồn sau các lần chuyển phôi tại IVF Tâm Anh là 78,7%. Trong đó, khoảng 60% là trường hợp người bệnh lớn tuổi, dự trữ buồng trứng thấp, vô sinh lâu năm, được chỉ định xin noãn từ những đơn vị hỗ trợ sinh sản khác... cần dùng đến phác đồ gom noãn, gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ để có con khỏe mạnh.

Trịnh Mai