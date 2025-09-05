Có con khỏe mạnh sau nhiều lần mang thai đa dị tật

TP HCMChị Tuyết, 37 tuổi, ba lần sảy thai tự nhiên, một lần hủy thai kỳ vì đa dị tật, sau 11 năm mới có con khỏe mạnh nhờ thụ tinh trong ống nghiệm.

Trong ba năm từ 2016 đến 2018, chị Tuyết liên tiếp bị sảy thai khi mới 5-8 tuần thai. Lần mang thai thứ 4, thai nhi được chẩn đoán đa dị tật, chị phải chấm dứt thai kỳ. Vợ chồng thực hiện phân tích di truyền nhưng không tìm ra nguyên nhân thai bất thường. Họ chuyển sang thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) 4 lần cũng không đậu thai.

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), cho hay trường hợp sảy thai liên tiếp, thai dị tật như chị Tuyết có thể do nhiều nguyên nhân như vợ, chồng hoặc cả hai mang bất thường nhiễm sắc thể; người vợ lớn tuổi, chất lượng noãn (trứng) bất thường; đột biến trong quá trình phân chia tế bào... Vợ chồng chị Tuyết được chỉ định thực hiện bộ xét nghiệm di truyền không ghi nhận các bất thường lớn về số lượng hoặc cấu trúc nhiễm sắc thể, chẩn đoán vô sinh thứ phát (vô sinh sau khi từng mang thai hoặc sinh con) không rõ nguyên nhân.

Họ được chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Song hệ thống nuôi cấy phôi với camera quan sát liên tục và phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) ghi nhận hầu hết phôi thai phân chia bất thường ngừng phát triển ở giai đoạn sớm, chỉ 5 phôi phát triển lên đến giai đoạn ngày 5.

Hệ thống phòng nuôi cấy phôi chuẩn ISO 5 tại IVF Tâm Anh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Vợ chồng chị Tuyết sinh thiết sàng lọc tiền làm tổ 3 phôi, kết quả đều bình thường. Bác sĩ nội soi buồng tử cung chẩn đoán, phát hiện các bất thường có thể giảm tỷ lệ phôi làm tổ nhưng chị Tuyết từ chối điều trị bởi tài chính hạn hẹp.

Bác sĩ Nguyên chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện cho chị Tuyết, chuyển một phôi vào vị trí đẹp trong niêm mạc tử cung. Trong quá trình phát triển, phôi thai di chuyển đến làm tổ ở tai vòi trứng bên phải, tức thai ngoài tử cung, phải bóc thai và cắt ống dẫn trứng bên phải phòng ngừa tình trạng này tái phát. Nội soi buồng tử cung ghi nhận tình trạng viêm cần điều trị dứt điểm bằng thuốc.

Lần thứ hai chị Tuyết được chuẩn bị niêm mạc tử cung để chuyển phôi nhưng 5 tháng liền không đáp ứng do các thay đổi sinh lý. Bác sĩ liên tục siêu âm, theo dõi sự thay đổi ở các chu kỳ kinh nguyệt và điều chỉnh phác đồ phù hợp. Cuối cùng, đến tháng 4/2025, khi chất lượng niêm mạc tử cung tốt, chị Tuyết được bác sĩ Nguyên chuyển một phôi vào tử cung giúp đậu thai. Thai kỳ chị Tuyết hiện 15 tuần, các kết quả siêu âm hình thái học, xét nghiệm NPIT ghi nhận thai không mang dị tật bẩm sinh.

Theo bác sĩ Nguyên, các bác sĩ IVF Tâm Anh thường xuyên tiếp nhận điều trị cho những vợ chồng vô sinh thứ phát không rõ nguyên nhân, sảy thai liên tiếp, tiền căn mang thai hoặc sinh con dị tật bẩm sinh. Các công nghệ chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật nội soi buồng tử cung giúp bác sĩ phát hiện và điều trị các bất thường. Công nghệ nuôi cấy phôi và kỹ thuật sinh thiết phôi tiền làm tổ giúp lựa chọn những phôi không mang bất thường di truyền để chuyển vào tử cung, tăng tỷ lệ thành công, giảm tỷ lệ thai dị tật và các biến chứng sản khoa như sảy thai, sinh non.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo vợ chồng sau kết hôn một năm không có thai nên đến khám và điều trị sớm. Trường hợp liên tiếp sảy thai, tiền căn mang thai hoặc sinh con dị tật nên điều trị IVF áp dụng kỹ thuật sinh thiết sàng lọc phôi tiền làm tổ để có con khỏe mạnh.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi