Có cần ăn cháo sau phẫu thuật dạ dày?

Ba tôi vừa phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày, có phải ăn cháo hai tuần để dạ dày hồi phục không, cần lưu ý gì? (Phương Thảo, 38 tuổi)

Trả lời:

Sau mổ ung thư dạ dày, người bệnh mất một phần hoặc toàn bộ dạ dày khiến quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khả năng nghiền và nhào trộn thức ăn giảm, dễ dẫn đến suy dinh dưỡng, sụt cân, thiếu máu, giảm sức đề kháng. Chế độ ăn phù hợp giúp người bệnh phục hồi nhanh, giảm biến chứng sau mổ và hạn chế các rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

Ba bạn nên ăn các món dạng lỏng, mềm như cháo, súp, canh hầm, cơm nhuyễn... không cần ăn cháo hai tuần liền. Các món nên được nấu kỹ, hạn chế chất xơ không hòa tan như rau sống, củ quả sợi dai. Khi ăn, người bệnh cần nhai kỹ và ăn chậm để thức ăn được nghiền nhỏ ngay từ miệng, giúp ruột non hấp thu dễ dàng hơn.

Bác sĩ Anh Thư tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bổ sung đầy đủ protein, vitamin, khoáng chất, đồng thời đảm bảo năng lượng cần thiết giúp người bệnh hồi phục thể lực, tái tạo mô tổn thương. Nên nấu chín kỹ và mềm, ưu tiên dầu thực vật, ngũ cốc tinh chế, sữa không đường, thịt nạc, cá, trứng, sữa, rau củ quả. Chia nhỏ bữa ăn thành 5-6 bữa mỗi ngày để dạ dày không bị quá tải, làm giảm cảm giác mệt mỏi sau ăn, hỗ trợ hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.

Ba bạn cần uống đủ nước nhưng tránh uống nước trước bữa ăn vì dễ no sớm. Uống nước nên cách xa bữa ăn khoảng 30-60 phút để đảm bảo tiêu hóa hiệu quả. Sau phẫu thuật dạ dày, ba bạn nên đến bệnh viện tái khám đúng hẹn theo chỉ định của bác sĩ để được theo dõi, đánh giá. Khi có các triệu chứng bất thường như đau bụng kèm sốt, người bệnh nên tái khám sớm hơn.

BS.CKII Nguyễn Trần Anh Thư

Khoa Nội Ung bướu

Trung Tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM