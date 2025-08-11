Chụp CT toàn thân có phát hiện được ung thư?

Tôi thường xuyên hút thuốc và mắc nhiều bệnh nền nên muốn tầm soát ung thư. Chụp CT toàn thân có phát hiện được mọi loại ung thư không? (Phạm Quyền, 49 tuổi)

Trả lời:

Chụp cắt lớp vi tính (CT ) là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại, giúp quan sát rõ ràng cấu trúc giải phẫu bên trong cơ thể với độ phân giải cao. Chụp CT có tiêm thuốc cản quang và các phần mềm tái tạo 3D hỗ trợ bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương bất thường ở các cơ quan như phổi, gan, tụy, thận, tuyến thượng thận, hạch ổ bụng, xương... Trong một số trường hợp, phương pháp này giúp phát hiện sớm những khối u nhỏ mà khi khám lâm sàng hoặc siêu âm, chụp X-quang không thấy được.

Tuy nhiên không một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nào, kể cả chụp CT toàn thân, có thể phát hiện được tất cả ung thư. Bởi mỗi loại ung thư có đặc điểm sinh học và phát triển ở các cơ quan khác nhau. Ung thư máu, ung thư đường tiêu hóa, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp nhỏ ở giai đoạn sớm không biểu hiện rõ rệt trên hình ảnh CT.

Chụp CT giúp phát hiện những khối u nhỏ dễ bỏ sót trên siêu âm hoặc chụp X-quang. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Để chẩn đoán ung thư, bác sĩ thường phối hợp nhiều phương pháp chẩn đoán khác nhau trước khi đi đến kết luận. Các phương pháp gồm chụp CT, chụp cộng hưởng từ, chụp X-quang tuyến vú, sinh thiết mô, nội soi... Ví dụ, với ung thư đại trực tràng, nội soi đại tràng là phương pháp tối ưu có thể phát hiện tổn thương giai đoạn sớm hoặc các polyp nhỏ và can thiệp ngay. Xét nghiệm HPV và Pap smear là phương pháp tầm soát phổ biến ung thư cổ tử cung.

Chụp CT cũng có một số rủi ro như hấp thu tia X khi chụp nhiều vùng cơ thể cùng lúc. Lượng tia này tuy không cao đến mức gây hại ngay, nhưng nếu lạm dụng hoặc chụp quá thường xuyên có thể ảnh hưởng lâu dài. Ngoài ra, thuốc cản quang sử dụng khi chụp CT cũng có thể gây gánh nặng lên thận, bác sĩ cần cân nhắc với người bệnh suy thận. Hiện, các dòng máy CT mới như CT Somatom Force VB30, liều tia X và lượng thuốc cản quang được giảm tối đa, hạn chế tác động đến sức khỏe của người bệnh.

Bạn hút thuốc thường xuyên và có nhiều bệnh nền nên chủ động tầm soát ung thư. Bạn nên đến các bệnh viện có chuyên khoa sâu về ung bướu để được bác sĩ đánh giá tổng thể, phân loại nguy cơ và hướng dẫn tầm soát an toàn, hiệu quả.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Trung

Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội