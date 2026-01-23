Chườm ấm mắt có tác dụng gì?

Chườm ấm có thể giúp giảm khó chịu do nhiều vấn đề về mắt như lẹo, khô mắt và một số rối loạn thường gặp khác.

Chườm ấm là cách dùng khăn, gạc hoặc miếng đệm nhúng nước ấm để đặt lên cơ thể nhằm giảm đau, hỗ trợ dẫn lưu áp xe hoặc giúp cơ bắp thư giãn. Với đa số vùng cơ thể, nhiệt độ chườm phù hợp khoảng 42-46 độ C. Riêng vùng mắt rất nhạy cảm, da mí mỏng và dễ tổn thương, nên nhiệt độ chườm chỉ nên khoảng 40 độ C để tránh gây bỏng hoặc ảnh hưởng bề mặt nhãn cầu.

Chườm ấm cho mắt có thể thực hiện theo hai cách là nhiệt khô và nhiệt ẩm. Nhiệt khô không dùng nước, thường sử dụng túi sưởi hoặc chai nước nóng, cần lót một lớp vải giữa nguồn nhiệt và da. Nhiệt ẩm dùng khăn nhúng nước ấm, vắt ráo trước khi đặt lên vùng mắt. Biện pháp này giúp giảm nhiều vấn đề về mắt như đau mắt đỏ, khô mắt do rối loạn tuyến Meibomian, lẹo mắt, chắp mi (u hạt chalazion). Nhiệt từ miếng chườm thúc đẩy tăng tuần hoàn máu quanh mắt, giảm co thắt cơ và bớt đau.

Khô mắt: Chườm ấm giúp mở các tuyến Meibomian, cải thiện chức năng tuyến dầu, từ đó ổn định màng phim nước mắt và làm chậm sự bay hơi. Có thể sử dụng riêng hoặc kết hợp nước mắt nhân tạo, gel hay thuốc mỡ.

Lẹo mắt, u hạt: Chườm ấm có thể làm cho khối sưng tự vỡ và dẫn lưu dịch viêm tự nhiên. Không nên tự nặn lẹo mắt, u hạt, nếu sau 3-4 tuần không cải thiện hoặc đau nhiều, người bệnh cần đi khám sớm.

Đau mắt đỏ: Người bệnh có thể chườm ấm 3-4 lần mỗi ngày theo chỉ định bác sĩ, kết hợp các biện pháp điều trị khác. Nên dùng miếng chườm riêng cho từng mắt để tránh lây nhiễm chéo.

Cách thực hiện: Đổ nước ấm vào bát hoặc chậu. Nhúng khăn sạch, vắt ráo rồi gấp lại. Đặt khăn lên mắt, chườm tối đa 10 phút.

Chườm ấm là biện pháp đơn giản, dễ thực hiện tại nhà, phù hợp với đa số người. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào mục đích sử dụng và mức độ bệnh, có người chỉ cần vài lần, người khác phải duy trì hằng ngày trong một thời gian. Miếng chườm chỉ nên ấm, không nóng. Nếu cảm thấy đau rát hoặc khó chịu, cần tháo ra ngay để tránh tổn thương mí mắt và bề mặt nhãn cầu.

