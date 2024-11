Chữa vô sinh cho người đàn ông có '3 tinh hoàn'

TP HCMAnh Mạnh, 35 tuổi, bị viêm nhiễm vùng kín dẫn đến hình thành nang lớn trông như tinh hoàn thứ ba, được bác sĩ phẫu thuật kết hợp điều trị vô sinh.

"Đây là trường hợp đầu tiên có 3 tinh hoàn mà chúng tôi phẫu thuật điều trị toàn diện", ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, chuyên gia Nam học Hiếm muộn, IVF Tâm Anh Quận 8 TP HCM, cho biết hôm 29/11, thêm rằng êkíp đã phẫu thuật giải quyết cùng lúc 4 bệnh lý cho bệnh nhân gồm: bóc tách nang tinh hoàn, thông nối ống dẫn tinh, trích tinh trùng và điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh.

Anh Mạnh bị đau tức vùng kín từ lâu nhưng không đi khám. Kết hôn gần hai năm không có con, anh được bác sĩ một bệnh viện chẩn đoán vô sinh do không có tinh trùng, và trong tinh dịch có máu.

Theo bác sĩ Huy, anh Mạnh có triệu chứng xuất tinh máu, xét nghiệm tinh dịch đồ nhiều lần không có tinh trùng, có thể do viêm nhiễm hệ thống cơ quan sinh sản gây tắc nghẽn đường ống dẫn tinh, và hậu quả là vô sinh. Thực tế, hình ảnh trên siêu âm ghi nhận bên trên mào tinh của tinh hoàn bên trái có một nang kích thước lớn khoảng 3x2 cm, gần bằng tinh hoàn. Khối nang chèn ép hệ thống mạch máu nuôi xung quanh, đồng thời gây khó khăn khi bệnh nhân vận động, quan hệ tình dục.

"Viêm nhiễm, dịch ứ đọng, tắc nghẽn là nguyên nhân tạo thành nang trông như tinh hoàn thứ ba", bác sĩ Huy giải thích. Tình trạng 3 tinh hoàn thường gặp ở trẻ nhỏ, do ống phúc tinh mạc không đóng hoàn toàn. Trẻ độ tuổi này, bố mẹ dễ phát hiện bất thường khi chăm sóc nên điều trị sớm. Ở nam giới trưởng thành, bất thường này chủ yếu do các thói quen sinh hoạt, chấn thương hay do vệ sinh vùng sinh dục chưa tốt gây viêm nhiễm diễn tiến âm thầm dẫn đến tắc nghẽn, ứ dịch hình thành nang. Nang nhỏ có thể không cần can thiệp, song nếu kích thước nang tăng sinh, gây chèn ép phải phẫu thuật.

Khám toàn diện, bác sĩ phát hiện thêm anh Mạnh bị tắc nghẽn ống dẫn tinh, giãn tĩnh mạch thừng tinh 2 bên. "Phương pháp tối ưu là phẫu thuật điều trị 4 tình trạng trong một lần, giúp người bệnh sớm có con của chính mình với chi phí thấp nhất, tăng chất lượng cuộc sống", bác sĩ Huy nói.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy (giữa) cùng êkíp phẫu thuật "4 trong 1" cho anh Mạnh. Ảnh: Hoài Thương

Êkíp phẫu thuật kiểm tra tình trạng tắc nghẽn ở ống dẫn tinh, thu mẫu tinh dịch từ miệng nối rồi chuyển đến phòng lab trước khi thông nối ống dẫn tinh. Anh Mạnh có được hai mẫu tinh trùng để trữ đông cho hai chu kỳ thụ tinh ống nghiệm (IVF). Bác sĩ sau đó bóc tách trọn vẹn khối nang bất thường, bảo tồn nguyên vẹn mào tinh và ống dẫn tinh, tránh gây tổn thương bít tắc. Cuối cùng, êkíp thắt những tĩnh mạch thừng tinh giãn giúp cải thiện tình trạng tưới máu đến tinh hoàn. 4 kỹ thuật kết thúc thành công sau khoảng 150 phút.

Anh Mạnh hồi phục nhanh, xuất viện vào trưa hôm sau. Vợ chồng anh dự kiến tháng tới sẽ thực hiện IVF.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 40% trường hợp vô sinh do nam giới. Các nguyên nhân phổ biến như bệnh lý nam khoa, giãn tĩnh mạch thừng tinh, viêm nhiễm, rối loạn cương dương, biến chứng bệnh quai bị, bất thường hệ thống sinh dục, di truyền, đột biến gene... Nhiều người ngại thăm khám khi có các bất thường ở cơ quan sinh sản, dẫn đến điều trị chậm trễ.

Tại IVF Tâm Anh Quận 8, nhiều kỹ thuật hiện đại được áp dụng để điều trị vô sinh và các bệnh lý nam khoa, phẫu thuật tạo hình cơ quan sinh dục, giúp người đàn ông cải thiện khả năng sinh sản và sinh lý. Tỷ lệ IVF thành công cho nam giới không có tinh trùng do các bệnh lý nam khoa đạt gần 100%. Các bác sĩ từng vi phẫu tìm tinh trùng thành công cho người chỉ có một tinh hoàn, ung thư tinh hoàn, teo tinh hoàn do biến chứng quai bị...

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi