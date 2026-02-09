Chữa nám hỗn hợp bằng laser

TP HCMChị Hường, 32 tuổi, xuất hiện các mảng nâu đậm dày đặc ở má, trán và lan rộng khắp mặt hơn nửa năm sau sinh, được bác sĩ điều trị bằng laser kết hợp thuốc bôi.

TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán chị Hường bị nám hỗn hợp sau sinh, một dạng rối loạn sắc tố thường gặp ở phụ nữ. Đây là sự kết hợp giữa nám thượng bì và nám hạ bì, thường xảy ra ở vùng trán và hai má, còn có những chấm tàn nhang, biểu hiện bằng các mảng tăng sắc tố màu nâu nhạt xen kẽ nâu sẫm hoặc xám, bờ không đều.

Khi mang thai và sau sinh, sự thay đổi nội tiết tố, đặc biệt là estrogen và progesterone, kích thích tế bào tăng sản xuất melanin, khiến nám xuất hiện và tiến triển nhanh. Thiếu ngủ kéo dài, căng thẳng khi chăm con nhỏ và tiếp xúc ánh nắng dù cường độ thấp cũng góp phần làm nám của chị Hường đậm màu hơn, dù dưỡng da kỹ cũng không cải thiện nhiều. Bác sĩ Bích cho biết trường hợp này chỉ dùng thuốc bôi, mỹ phẩm đơn thuần thường không đủ hiệu quả, cần kết hợp thêm các công nghệ phù hợp và phác đồ kiểm soát lâu dài.

Bác sĩ sử dụng laser pico pro điều trị nám cho chị Hường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định cho chị Hường dùng các loại thuốc uống trị nám, kết hợp sản phẩm bôi thoa, kem chống nắng, song song sử dụng laser Pico Pro 2-3 lần, mỗi tháng một lần với điện di tinh chất giúp làm trắng sáng da. Năng lượng laser được điều chỉnh ở mức an toàn, tập trung vào vùng nám thượng bì sẫm màu và theo dõi sát phản ứng da sau mỗi lần điều trị.

Laser Pico Pro sử dụng xung laser cực ngắn tính bằng picosecond, tạo hiệu ứng quang cơ giúp phá vỡ hạt sắc tố melanin thành các mảnh rất nhỏ, được cơ thể đào thải dần, hiệu quả hơn nhiều so với laser pico thường. Công nghệ này giảm sinh nhiệt, hạn chế tổn thương mô xung quanh, phù hợp với da nhạy cảm sau sinh và giảm nguy cơ tăng sắc tố sau viêm.

Sau khoảng 4 tháng tuân thủ điều trị và chăm sóc da theo hướng dẫn, tình trạng nám của chị Hường giảm rõ rệt, các mảng sậm màu và tàn nhang nhạt dần, làn da sáng, đều màu hơn. Chị cần duy trì phác đồ và chăm sóc da đúng cách để hạn chế tái phát.

Các mảng nám và tàn nhang của chị Hường giảm hẳn sau điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau sinh không nên tự điều trị nám bằng kem trộn, lột da hoặc thuốc không kê đơn vì có thể khiến da mỏng yếu, tăng nguy cơ biến chứng và khó điều trị về sau. Khi xuất hiện nám sẫm màu, người bệnh nên khám sớm tại bệnh viện có bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được chẩn đoán và xây dựng phác đồ cá thể hóa.

Sau điều trị laser, cần tránh nắng nghiêm ngặt, sử dụng kem chống nắng phổ rộng, che chắn kỹ khi ra ngoài và hạn chế trang điểm trong vài ngày đầu. Cấp ẩm cho da, không tự ý peel, tẩy tế bào chết hay dùng sản phẩm làm trắng mạnh.

Tăng cường ăn rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E, uống đủ nước, hạn chế đồ cay nóng, rượu bia, cà phê và thức ăn nhiều đường vì có thể làm tình trạng tăng sắc tố kéo dài. Sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc giúp ổn định nội tiết, hỗ trợ kiểm soát nám lâu dài.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi