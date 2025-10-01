Chữa nám sau sinh thế nào?

Sau sinh, tôi bị nám khá nặng ở vùng má, đã tiêm dưỡng chất HA trị nám. Nên kết hợp thêm công nghệ nào để đạt hiệu quả nhanh và tốt hơn? (Thu Hằng, 32 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Bạn bị sạm nám sau sinh, đã tiêm HA (Hyaluronic Axit) thì có thể kết hợp thêm công nghệ ánh sáng xung cường độ cao IPL trong cùng một liệu trình để tăng hiệu quả.

IPL tác động đến lớp thượng bì, phá vỡ các hạt melanin (hắc tố da) - nguyên nhân gây nám, sạm da và đốm nâu. Các hạt sắc tố này sau đó được cơ thể đào thải tự nhiên, giúp làn da sáng và đều màu hơn. IPL an toàn, không xâm lấn, không làm bong tróc da như peel, phù hợp để phối hợp trong liệu trình chăm sóc da tổng thể.

Trong khi đó, HA không trực tiếp làm mờ nám da nhưng lại giữ vai trò hỗ trợ rất quan trọng. HA giúp da được cấp ẩm sâu, phục hồi hàng rào bảo vệ, làm dịu da sau khi chiếu IPL đồng thời giảm nguy cơ bong tróc, khô rát hay tăng sắc tố sau viêm. Khi da đủ ẩm và khỏe, hiệu quả điều trị nám cũng cải thiện rõ rệt. Do đó, kết hợp IPL để xử lý trực tiếp các sắc tố cùng HA có tác dụng phục hồi và nuôi dưỡng da, mang lại hiệu quả toàn diện, vừa làm mờ nám vừa giữ cho da khỏe mạnh, hạn chế tối đa tác dụng phụ.

Bác sĩ Thư sử dụng IPL để trị nám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thông thường cần khoảng 3-5 buổi IPL kết hợp 2-3 lần tiêm HA trong một liệu trình, tùy mức độ sạm nám và tình trạng da sau sinh. Sau 2-3 buổi đầu, da bắt đầu sáng đều màu hơn, các vùng nám mờ dần. Ngoài ra, có thể kết hợp laser Q-switched Nd:YAG 1064 nm với IPL và tiêm HA để hiệu quả điều trị nhanh và dài hơn.

Tuy nhiên, người có làn da nhạy cảm, nhất là phụ nữ đang mang thai hoặc mới sinh như bạn, cần cân nhắc kỹ phương pháp điều trị. Bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để bác sĩ khám và đánh giá tình trạng da, chỉ định liệu trình phù hợp.

ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư

Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM