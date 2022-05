Cho con bú giúp mẹ giảm nguy cơ đau tim

Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ mang đến lợi ích cho bé mà còn giúp mẹ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nuôi con bằng sữa mẹ sẽ giúp bé hạn chế mắc các bệnh về nhiễm trùng đường hô hấp và giảm nguy cơ tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây ra. Một nghiên cứu được công bố vào đầu năm 2022 trên Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy nuôi con bằng sữa mẹ cũng có thể mang lại lợi ích sức khỏe cho các bà mẹ, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, ung thư buồng trứng, ung thư vú và quan trọng nhất là chống lại các nguy cơ về bệnh tim mạch.

Nghiên cứu này được phân tích dựa trên 8 cuộc nghiên cứu với 1,19 triệu phụ nữ vừa sinh con đầu lòng. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi họ trong khoảng một thập kỷ, bắt đầu từ mốc thời gian 25 tuổi cho đến 51 tuổi.

Việc nuôi con bằng sữa mẹ có lợi cho cả mẹ và bé. Ảnh: Freepik

Kết quả cho thấy, những phụ nữ cho biết đã cho con bú trong suốt cuộc đời của họ giảm 11% nguy cơ phát triển bệnh tim mạch so với những phụ nữ không bao giờ cho con bú. Ngoài ra, những phụ nữ cho con bú trong 12 tháng hoặc lâu hơn cũng ít mắc bệnh mạch vành hơn 14% và ít bị đột quỵ hơn 12% so với những phụ nữ không cho con bú. Đặc biệt các nhà khoa học cũng phát hiện việc cho con bú sữa mẹ cũng có liên quan đến việc giảm 17% nguy cơ tử vong do các biến cố như đau tim và đột quỵ .

TS Peter Willeit - tác giả của nghiên cứu và là giáo sư dịch tễ học lâm sàng tại Đại học Y Innsbruck (Áo), cho biết: Việc cho con bú có thể giúp giảm cân nhanh hơn sau khi sinh. Điều này chứng minh rằng cân nặng tăng cao là một yếu tố giúp giảm nguy cơ của bệnh tim mạch. Ngoài ra, cho con bú sữa mẹ cũng có thể làm giảm nguy cơ khác của bệnh tim như cholesterol cao và bệnh đái tháo đường type 2.

Mặc dù việc cho con bú có lợi cho sức khỏe tim mạch nhưng những phụ nữ không cho con bú vẫn có thể làm được nhiều điều để giúp giảm thiểu nguy cơ này ngay cả trước khi mang thai bằng cách duy trì cân nặng hợp lý, ăn nhiều trái cây, rau xanh và chất xơ, tập thể dục thường xuyên, giảm uống rượu bia; và không hút thuốc.

Các chuyên gia cũng tư vấn thêm, trước ngày dự sinh, các bà mẹ nên cố gắng học cách nuôi con bằng sữa mẹ và tìm hiểu các giải pháp hỗ trợ như máy hút sữa, túi trữ sữa. Những hỗ trợ này đặc biệt quan trọng đối với các phụ nữ mắc các vấn đề về cho con bú, bao gồm cả những người bị béo phì, tiểu đường hoặc huyết áp cao.

Huyền My (Theo Everyday Health, Science Daily)