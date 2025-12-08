Chiếc máy nhỏ bằng viên thuốc con nhộng ngăn rối loạn nhịp tim

TP HCMChị Diễm, 48 tuổi, bị rối loạn nhịp tim, được bác sĩ cấy máy tạo nhịp không dây nhỏ bằng viên thuốc con nhộng vào buồng tim giúp tim đập ổn định.

Ngày 8/12, GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định người bệnh làm nghiệm pháp bàn nghiêng để tìm nguyên nhân gây ngất. Bệnh nhân được cố định trên bàn kiểm tra, sau đó bàn chuyển dần từ tư thế nằm sang nghiêng 60-80 độ. Bác sĩ theo dõi liên tục huyết áp, nhịp tim, triệu chứng đi kèm. Sự thay đổi tư thế này giúp phát hiện tình trạng tụt huyết áp tư thế, giảm lưu lượng máu lên não hoặc rối loạn nhịp tim - các yếu tố thường không ghi nhận được trên điện tâm đồ thông thường hoặc khi thăm khám.

Kết quả xác định chị Diễm bị rối loạn nhịp tim, có lúc rớt nhịp, từ 100 còn hơn 30 nhịp/phút, có nhiều khoảng ngưng tim, trong đó khoảng ngưng lâu nhất 6 giây.

Rối loạn nhịp tim xảy ra khi các xung điện điều khiển nhịp tim hoạt động bất thường, khiến tim đập quá nhanh (trên 100 nhịp/phút), quá chậm (dưới 60 nhịp/phút) hoặc không đều.

ThS.BS.CKI Nguyễn Minh Châu, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho hay, bệnh lý chị Diễm gặp phải nằm trong nhóm bệnh "ngất do ức chế tim" khiến tim đập quá chậm hoặc có những khoảng ngừng bất thường. Bệnh tiến triển âm thầm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ như suy tim, đột quỵ, đột tử. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất là đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, duy trì nhịp tim ổn định, an toàn cho người bệnh.

Bác sĩ đặt máy tạo nhịp không dây (điện cực) cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Có hai loại máy tạo nhịp là có dây (điện cực) và không dây. Máy tạo nhịp không dây có kích thước nhỏ gọn như viên thuốc hình con nhộng, bằng 1/10 máy tạo nhịp có dây, được cấy vào buồng tim của bệnh nhân thông qua ống thông, không cần dây dẫn. Kỹ thuật này không mở ngực nên tránh được nguy cơ nhiễm trùng, tụ máu, tràn máu màng phổi so với đặt máy tạo nhịp có dây, có tuổi thọ lên đến 10-12 năm, theo giáo sư Nhân.

Êkíp luồn ống thông qua tĩnh mạch đùi đến tâm thất phải. Dưới hướng dẫn của hình ảnh trên màn hình X-quang, các bác sĩ quan sát rõ đường đi của máy tạo nhịp đang nằm ở đầu ống thông trên màn hình X-quang, quá trình cấy máy diễn ra thuận lợi trong 45 phút. Bác sĩ cài máy ở chế độ 50 nhịp/phút, tức là khi nhịp tim giảm xuống dưới 50 nhịp/phút thì máy phát nhịp duy trì tần số ít nhất 50 nhịp/phút, ngăn rớt nhịp hoặc ngưng nhịp gây ngất, đột tử.

Sau can thiệp, chị Diễm tỉnh táo, không còn tình trạng choáng váng khi thay đổi tư thế, sức khỏe dần hồi phục, xuất viện sau hai ngày.

Để phòng ngừa rối loạn nhịp tim, mỗi người nên duy trì thực đơn có lợi cho sức khỏe tim mạch, bao gồm tăng cường ăn ngũ cốc nguyên hạt, rau, trái cây, thịt nạc, cá, sản phẩm từ sữa ít béo, chất béo không bão hòa (như dầu ô liu), tránh dung nạp chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Nên giữ cân nặng ổn định, tránh thừa cân béo phì bằng cách tập thể dục mỗi ngày. Tránh xa thuốc lá và hạn chế rượu bia, kiểm soát căng thẳng.

Nếu tim mình đập quá nhanh, quá chậm hoặc lỡ nhịp, đánh trống ngực, hụt hơi, khó thở, ran ngực, yếu sức, chóng mặt, hoa mắt, gần ngất hoặc ngất, hãy đến bệnh viện ngay.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi