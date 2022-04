Chế độ ăn góp phần phòng ngừa ung thư tụy

Cung cấp đủ vitamin, hạn chế đồ chiên xào giảm nguy cơ hình thành các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa hình thành ung thư.

Chị gái tôi bị viêm tụy từ năm 20 tuổi, kéo dài đến năm 45 tuổi thì tiến triển thành ung thư tụy và mất sau một tháng điều trị. Nay con trai chị (18 tuổi) cũng được phát hiện viêm tụy như mẹ. Chúng tôi rất lo về nguy cơ cháu mắc ung thư tụy sau này. Bác sĩ có thể tư vấn cho cháu chế độ dinh dưỡng hợp lý để giảm thiểu nguy cơ này không? (Ngọc Thu, 38 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Viêm tụy cấp hay viêm tụy bán cấp, viêm tụy mãn thông thường thì yếu tố di truyền cũng đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, trong gia đình có người từng mắc viêm tụy cấp thì có nguy cơ những người họ hàng cũng có thể mắc.

Bé trai 18 tuổi bị viêm tụy và có khả năng bị ung thư hay không thì còn tùy thuộc vào tình trạng viêm tụy này hiện tại được điều trị như thế nào. Đối với chế độ dinh dưỡng, em phải ăn làm sao để giảm nguy cơ có khả năng hình thành ung thư. Như vậy, yếu tố quan trọng hàng đầu là hạn chế tối đa ăn các thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ. Ăn làm sao để giảm nguy cơ hình thành các gốc tự do trong cơ thể.

Các chất chống gốc tự do như vitamin E; vitamin C, selen hữu cơ... sẽ giúp trung hòa các gốc tự do sinh trong cơ thể, giảm tối đa tác hại của các gốc tự do, phòng ngừa tình trạng mắc ung thư. Các thức ăn được chế biến sẵn như thịt xông khói... thường có lượng muối nhiều, đặc biệt là lượng nitrat rất cao. Nó chính là yếu tố gây đột biến gene, dẫn đến quá trình ung thư. Do đó, mỗi người cần hạn chế tối đa các thực phẩm chế biến sẵn.

Các loại thịt đỏ, nếu chúng ta ăn quá nhiều thì cũng có nguy cơ ung thư đường tiêu hóa; đại trực tràng; kể cả ung thư tụy và các loại ung thư khác. Tuy nhiên, thực tế thịt đỏ cũng rất quan trọng. Thịt bò chứa nhiều sắt cho nên hấp thu tốt để giúp tạo hồng cầu. Chúng ta cần có chế độ ăn mà số lượng thịt bò hàng tuần cần được tính toán cụ thể. Quan niệm ăn thịt bò bị ung thư và bỏ không ăn thì cũng không đúng.

Như vậy, để có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, cháu của bạn nên đến khám bác sĩ dinh dưỡng. Tại đây, có các chuyên gia, các bác sĩ về dinh dưỡng đã nghiên cứu rất kỹ từ sinh học phân tử, các cấu trúc, thành phần thức ăn. Hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại sẽ xét nghiệm để đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại của người đến tthăm khám, trên cơ sở đó các bác sĩ sẽ đưa ra một chế độ ăn phù hợp.

BS.CKI Phạm Mạnh Hoàn

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome