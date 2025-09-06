Chế độ ăn giúp dễ đậu thai sau thụ tinh ống nghiệm

Thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như folate, omega 3, kẽm, sắt, protein, vitamin có thể cân bằng nội tiết, tăng tỷ lệ đậu thai sau chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm.

Theo ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang, khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 (IVF Tâm Anh Quận 8), chuyển phôi vào tử cung là bước quan trọng cuối cùng của quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả đậu thai hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng phôi, niêm mạc tử cung, sự tiếp nhận của niêm mạc tử cung với phôi... Chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng hỗ trợ quá trình phôi làm tổ và phát triển khỏe mạnh.

Folate là loại vitamin B, có nhiều trong nhóm thực phẩm như rau lá xanh, bông cải xanh, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây họ cam quýt. Trái bơ, cà chua cũng chứa nhiều vitamin này hỗ trợ sự phát triển của phôi thai, có thể ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi do thiếu axit folic.

Protein nạc cung cấp năng lượng cần thiết cho sức khỏe của thai phụ và thai nhi, nhất là phụ nữ sau chuyển phôi giúp thúc đẩy phôi bám dính làm tổ, phát triển trong tử cung. Thực phẩm chứa protein gồm thịt đỏ (bò, heo, dê), thịt gia cầm, cá, đậu phụ, các loại đậu, phô mai, sữa, giá đỗ... Chị em nên ăn lượng thịt đỏ và trứng ở mức vừa phải, trường hợp cần chế độ dinh dưỡng giàu thực phẩm protein nên có bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng tư vấn.

Sắt đóng vai trò tổng hợp huyết sắc tố hemoglobin, vận chuyển oxy đến các tế bào nhằm đảm bảo cho hoạt động các mô của cơ thể. Ở phụ nữ sau chuyển phôi, cơ thể đủ sắt, các mô hoạt động tốt giúp tối đa cơ hội đậu thai. Bổ sung đủ sắt cũng hạn chế nguy cơ thiếu máu ở phụ nữ mang thai, mẹ và thai nhi đều khỏe mạnh.

Phụ nữ có thể bổ sung sắt qua các thực phẩm tự nhiên như rau bina, hạt bí ngô, cà rốt, thịt đỏ, sữa và các chế phẩm từ sữa, củ cải đường... Củ cải đường thường chứa hàm lượng đường cao, phụ nữ nên tham khảo ý kiến bác sĩ khẩu phần phù hợp.

Bác sĩ Hà Giang tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng

Axit béo omega 3 có nhiều trong cá ngừ, cá hồi, cá mòi, cá cơm, cá trích, hạt chia, hạt óc chó, đậu nành... Bổ sung omega 3 đầy đủ và khoa học giúp cải thiện niêm mạc tử cung, hỗ trợ quá trình phôi làm tổ và phát triển khỏe mạnh thành thai nhi.

Kẽm rất tốt cho phụ nữ sau chuyển phôi nhờ tham gia vào quá trình phân chia tế bào và sản xuất progesterone, giúp làm dày niêm mạc tử cung. Kẽm cũng tăng cường hệ miễn dịch cho cả mẹ và bé, cần thiết cho sự phát triển trí não và thể chất của thai nhi. Phụ nữ nên bổ sung thực phẩm tự nhiên giàu kẽm như các loại hạt, ngũ cốc, sản phẩm từ sữa, khoai tây, thịt, nấm, hàu... Trường hợp sử dụng viên uống bổ sung kẽm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phôi làm tổ cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Phụ nữ cũng nên ăn đa dạng các loại trái cây tươi giàu vitamin như dâu tây, việt quất, các loại trái cây họ cam, chuối, dứa, bơ... Đây là nguồn chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương, có thể cải thiện niêm mạc tử cung, giải độc trong cơ thể, chống lại các gốc tự do, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Uống đủ nước cần thiết cho hoạt động tuần hoàn, trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Sau chuyển phôi, phụ nữ nên uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày từ nước lọc, nước canh trong các bữa ăn hàng ngày, sữa, sinh tố trái cây...

Bác sĩ Hà Giang khuyến cáo phụ nữ sau chuyển phôi nên vận động nhẹ nhàng, giữ tinh thần lạc quan thoải mái. Tuân thủ chỉ định dùng các loại thuốc của bác sĩ. Không tự ý thay đổi liều lượng, ngưng thuốc hoặc sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ điều trị.

Hoài Thương