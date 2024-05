Phương pháp chế biến, nhiệt độ, thời gian nấu thịt có thể ảnh hưởng đến quá trình sản sinh các hợp chất có khả năng gây ung thư, kiểm tra để biết cách nào giúp giảm nguy cơ.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Times of India)