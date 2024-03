'Chạy ôtô trên cao tốc bằng tư duy xe máy'

Chừng nào tài xế Việt còn đem tư duy chạy xe máy ở đường làng vào cao tốc như hiện nay thì chừng ấy còn nhiều tai nạn thảm khốc.

Xe giường nằm chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, khi đến huyện Phong Điền thì va chạm với ôtô tải đang dừng khiến hai người chết hôm 10/3. Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc này trong thời gian qua. Trước đó, ngày 18/2, xe Ford 7 chỗ khi đến đoạn chuyển tiếp giữa bốn làn và hai làn xe ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền đã vượt phải trái phép, va chạm với xe container cùng chiều và gây tai nạn liên hoàn với hai phương tiện khác, khiến ba mẹ con tử nạn.

Cũng trên tuyến cao tốc này, ngày 8/3, ôtô tải chở trái cây cũng bị lật nghiêng, chắn gần hết hai làn xe. Trong khi đó, ngày 18/12/2023, hai xe container đối đầu, dính chặt nhau và bốc cháy tại đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến một tài xế tử vong tại chỗ, hai người khác trọng thương.

Trước hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn rong trong hơn một năm kể từ khi đưa vào khai thác, rất nhiều người đỗ lỗi do thiết kế của con đường còn nhiều bất cập, thiếu an toàn. Tuy nhiên, tôi thấy lỗi ở đây chủ yếu là do con người. Chừng nào các tài xế còn chưa thay đổi được văn hóa chạy xe chỉ biết bản thân mình, không chịu nhường nhịn ai, thì chừng đó tai nạn còn xảy ra nhiều, khó lòng mà giảm được.

Cao tốc hẹp nên cơ quan quản lý đã hạn chế tốc tối đa chỉ có 80 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu cũng là 50 mét. Đây là những tính toán dựa trên cơ sở khoa học, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người tham gia giao thông, nếu ai cũng tuân thủ quy định, chạy đúng luật thì làm sao xảy ra tai nạn được. Vấn đề là người lái xe ở ta chạy ẩu, chạy bất chấp nên mới dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Như trong vụ việc gần nhất, chuyện xe dừng đỗ trên cao tốc do hỏng hóc cũng có phần do con người. Xe tải chở quá tải nên lên cao tốc chạy không nổi, mà dù có cố chạy được thì một thời gian dài duy trì tốc độ như vậy thì thử hỏi làm sao mà không có chuyện được.

>> Thói quen chạy bạt mạng trên cao tốc của tài xế Việt

Rất nhiều người lái xe cứ nghĩ cao tốc cho chạy 60-80 km/h là chậm hơn quốc lộ này nọ. Thế nên khi lên cao tốc, họ chạy theo kiểu như đi ở quốc lộ. Nhưng họ đâu biết ở trên cao tốc, khi chạy 80 km/h liên tục vài chục km sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề mà ở quốc lộ không có. Vì thế người ta mới có quy định các tài xế bắt buộc phải giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Xe chạy cao tốc cũng đòi hỏi những tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Đâu phải xe nào cũng chạy được cao tốc. Chẳng hạn xe phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mới có thể đi vào cao tốc. Nhưng thực tế ở ta, xe cũ kỹ cũng mang lên cao tốc rồi không dám chạy nhanh, cứ "bò như rùa", ảnh hưởng bao người...

Nói chung, chạy xe trên cao tốc không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ, tốc độ quy định có khi thấp hơn quốc lộ nhưng được duy trì ổn định trên quãng đường dài nên dễ làm cho các tài xế bị ảo giác rằng mình đi chậm, từ đó dẫn tới tâm lý chủ quan và có xu hướng muốn chạy nhanh hơn. Và đây chính là nguyên nhân dễ xảy ra tai nạn.

Nước ta mới đầu tư xây dựng nhiều cao tốc nên chưa có nhiều quy định và chế tài nghiêm khắc với người vi phạm khi lưu thông trên cao tốc. Đối với nhiều người lái xe, họ cũng chưa có thói quen chấp hành pháp luật do thiếu bóng CSGT, nên lưu thông trên cao tốc rất lộn xộn, để xảy ra tai nạn nhiều.

Tóm lại, dù số vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thời gian qua rất đáng báo động, nhưng đừng đổ lỗi hết cho con đường mà yếu tố con người mới đóng vai trò quyết định tới 99% sự an toàn khi tham gia giao thông. Chừng nào tài xế Việt còn đem tư duy chạy xe máy ở đường làng vào cao tốc như hiện nay thì chừng ấy còn nhiều tai nạn thảm khốc.

Nối tỉnh Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên Huế, cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, trong đó 85 km mặt cắt ngang 12 m, hai làn xe, tốc độ 60-80 km/h; gần 13 km còn lại mặt cắt 23 m, bốn làn xe, tốc độ 80 km/h. Tuyến đường mới khánh thành giai đoạn một ngày 31/12/2022, chưa thu phí, chưa có dải phân cách cứng ở đoạn dốc, cua, chưa có camera giám sát.

Le Huy Nguyen

