Lái ẩu trên cao tốc nhưng đổ tại đường sá, biển báo

Nhiều người đi trên cao tốc thản nhiên phóng nhanh, vượt ẩu, nhưng hễ tai nạn xảy ra là lại đổ ngay cho hạ tầng giao thông yếu kém.

Đọc các bình luận của độc giả xung quanh vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn mới đây, tôi thấy nhiều người đánh giá khá cảm tính và suy diễn. Có người đổ lỗi "cao tốc gì mà mỗi bên chỉ có một làn, ở giữa hai làn ngược chiều nhau mà không có dải phân cách cứng, đường thì ngoằn ngoèo, thắt cổ chai, bảng cho phép tốc độ thì thay đổi liên tục... nên làm gì mà không xảy ra tai nạn liên tục". Tôi không đồng tình với suy nghĩ này.

Nhiều người cứ hay đổ lỗi cho cơ sở hạ tầng ở ta còn yếu kém nên tai nạn xảy ra liên miên, nhưng ít ai chịu thừa nhận rằng lỗi rành rành ở đây là do ý thức lái xe của các tài xế. Tôi lái xe trên đường, luôn tâm niệm phải đảm bảo an toàn trước rồi mới đi (phải thấy được trọn góc cua rồi mới cho vượt xe vượt lên, phải cách xe khác một khoảng đủ an toàn rồi mới chuyển làn, nếu chạy nhanh thì đi bên làn trái, còn chạy chậm thì qua làn phải...).

Ôtô có lúc chở nhiều người, nên trách nhiệm của bản thân người lái cũng phải nhiều hơn. Và tôi lúc tập lái cũng được dạy rất kỹ rằng phải luôn mở rộng góc quan sát để chú ý các biển báo bên đường, tránh trường hợp vi phạm giao thông rồi biện mình "không nhìn thấy biển báo".

Ở đây, trong vụ việc tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, rõ ràng là lỗi chính của tài xế xe bảy chỗ khi cố ý vượt sai quy định, gây nên sự việc thương tâm. Do vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định khởi tố tài xế này của cơ quan chức năng.

Tôi thường xuyên chạy trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, nên khẳng định rằng biển báo ở đây rất to và rõ ràng. Tốc độ tối đa được ghi rõ là 80 km/h (tôi đi thời gian trước), nhưng tôi thấy vẫn có rất nhiều tài xế thản nhiên phóng vun vút, vượt tốc độ cho phép như chỗ không người. Đúng là đường nhiều khi rất vắng, nhưng kể cả có chạy một mình một đường, tôi cũng tuyệt đối không vượt quá 80 km/h.

Thế mới nói, quan trọng nhất để hạn chế tai nạn vẫn là ý thức giữ an toàn cho bản thân và người xung quanh của mỗi tài xế. Các bạn có thể đi chậm một chút cũng được, nhưng ít nhất vẫn đi đến nơi về đến chốn. Còn nếu lái ẩu lại thành thói quen thì dù cơ sở hạ tầng có xịn cỡ nào cũng thế thôi. Không lẽ chúng ta phải thiết kế cao tốc, đường sá sao cho phù hợp với người đi ẩu?

Như cao tốc Long Thành - Dầu Giây đâu có nhỏ mà mấy người vô ý thức vẫn cứ chạy vào làn khẩn cấp để vượt xe khác đó thôi. Thế nên, những ai cứ đổ tại hạ tầng này nọ để biện minh cho hành vi vi phạm của mình, thì tốt nhất nên dừng lại một chút, suy nghĩ theo hướng khác và xem đây là một bài học để rút kinh nghiệm thì hơn.

