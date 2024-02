Thói ích kỷ của những tài xế bám làn trái cao tốc

'Bám làn trái cao tốc để đỡ phải tăng giảm tốc độ, đỡ phải quan sát cả hai bên...', nhiều tài xế Việt có suy nghĩ ích kỷ như vậy.

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, tài xế không được chiếm giữ làn trái nếu không phải đang vượt. Cụ thể, phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Ví dụ trên đường cao tốc quy định làn trái chạy tối đa 120 km/h, nhưng nếu chỉ đi 100 km/h thì tài xế phải cho xe di chuyển ở các làn bên phải, nhường làn trái cho xe chạy nhanh hơn.

Luật quy định là thế nhưng thực tế rất nhiều tài xế ở ta vẫn cố tình bám trụ ở làn trái dù chạy chậm, không cho các xe phía sau vượt, dẫn tới tình trạng các xe phía sau phải đảo sang làn bên phải để vượt lên, rồi lại chuyển về làn trái, cứ thế nhiều lần. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách lái xe phổ biến trên thế giới, đó là các tài xế chỉ chạy ở làn bên phải, hoàn toàn để trống làn trái cho những xe cần vượt.

Nói về thói quen bám làn trái cao tốc của nhiều tài xế Việt, độc giả Hoàng Duy Tùng nhận định: "Chạy chậm bám làn trái trên cao tốc thể hiện hai tính xấu của rất nhiều người: ích kỷ và suy nghĩ ngắn. Ích kỷ ở chỗ họ chỉ nghĩ đến bản thân, còn các xe khác mặc kệ. Suy nghĩ ngắn ở chỗ họ chỉ nghĩ được rằng chạy chậm là việc của mình, không nghĩ được rằn khi xảy ra sự cố thì rủi ro mà họ gặp phải cũng là cao nhất.

Việc chỉ chạy làn phải, còn làn trái để trống cho các xe muốn vượt là một cách lái xe văn minh, giúp giảm được rất nhiều rủi ro về tai nạn giao thông, vì nếu chạy như vậy thì các xe sẽ không phải đảo làn liên tục để tránh xe (chỉ phải đảo sang làn trái để vượt, rồi sau đó lại quay về làn phải). Khi tham gia giao thông, nếu ai cũng biết nghĩ đến việc đảm bảo an toàn cho mình và người khác như vậy, thay vì chỉ nghĩ đến bản thân, thì có lẽ tất cả sẽ được bình an".

Lý giải về nguyên nhân nhiều tài xế chạy chậm nhưng thích bám làn trái, bạn đọc Quynhmt phân tích: "Theo tôi, nhiều tài xế ôtô, đặc biệt là container, xe tải, xe khách dù chạy chậm nhưng vẫn cố bám làn trái vì:

Thứ nhất, họ nghĩ rằng miễn là chạy trong giới hạn tốc độ cho phép là đi làn nào cũng được. Đây là một sai lầm trong nhận thức và tư duy liên quan đến hiểu biết về pháp luật.

Thứ hai, thói quen bám làn trái được hình thành từ khi đi các đường có làn hỗn hợp (với xe máy). Các tài xế thường cố tránh đi làn giữa hoặc làn phải để tránh xung đột và va chạm với xe máy. Khi ra cao tốc, họ vẫn mang nguyên thói quen lái xe bám làn trái để điều khiển phương tiện.

Thứ ba, tài xế các xe to, nặng thường duy trì tốc độ bằng quán tính nên thích đi đều tốc, hạn chế tăng hoặc giảm tốc để tiết kiệm nhiên liệu. Thế nên, họ thích đi làn trái vì luôn chậm hơn người khác, có thể giữ đều tốc độ. Trong khi đó, nếu đi vào các làn khác chắc chắn sẽ có xe đi chậm hơn họ nên việc tăng giảm tốc độ là khó tránh.

Thứ tư, với các tài xế đi bám làn trái, khi các xe khác muốn vượt họ thì đều phải vượt từ một phía. Trong khi đó, nếu đi các làn phải, họ sẽ phải mất công quan sát nhiều hơn từ cả hai phía.

Tóm lại, tất cả những lý do trên đều chứng tỏ các tài xế chạy xe bám làn trái cao tốc đều vì sự ích kỷ, chỉ biết tư lợi cho bản thân, mà bỏ qua văn minh lái xe, gây ảnh hưởng cho nhiều người khác, thậm chí làm mất an toàn giao thông".

Lấy dẫn chứng từ văn hóa lái xe văn minh tại Mỹ, độc giả Chaunguyen bổ sung: "Đường cao tốc tại Mỹ và các nước có hạ tầng phát triển (châu Âu) thường có hai biển hướng dẫn cho việc lái xe này. Biển thứ nhất là 'No Truck left lane' (xe tải không chạy làn trái) đối với đường có ba làn trở lên. Tức là các xe tải muốn vượt cũng chỉ được vượt ở làn giữa. Biển thứ hai là 'Slower traffics keep right' (xe chạy chậm phải đi bên phải).

Để giao thông được tối ưu, hạn chế bớt ùn tắc, tai nạn (do số lượng xe lưu thông cùng một thời điểm trên đường), chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền ý thức về vấn đề này, đồng thời cắm nhiều biển báo, nhắc lại liên tục về văn hóa 'xe chạy chậm đi bên phải', để các xe ý thức được việc đi đúng làn, xác định làn trái chỉ để vượt".

Đồng quan điểm, bạn đọc Dao Le Thao chia sẻ: "Tôi đã lái xe ở nước ngoài tương đối nhiều và ở những nước văn minh, họ luôn tuân thủ quy tắc này. Ở Đức, có những đường cao tốc chỉ có hai làn, cũng không giới hạn tốc độ, vì họ tuân theo quy tắc tài xế chỉ đi làn phải, để trống làn trái cho các xe muốn vượt. Còn thói quen lái xe hiện nay ở Việt Nam thì kể cả đường có đến 4-5 làn cũng vẫn tắc vì nhiều lúc các xe đi song song với nhau trên tất cả các làn. Đi chậm đáng lẽ phải vào làn trong và dành làn ngoài cho xe vượt để họ còn có thể nhìn thấy xe phía đối diện, đó mới là lái xe văn minh".

Làm gì để hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn trái cao tốc? Độc giả Duy Tuấn cho rằng: "Thực ra, mọi lái xe đều biết về nghĩa vụ nhường đường, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình không chịu thực hiện. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng có hai nguyên nhân chính là: tính ích kỷ (chỉ biết tiện cho mình mà không quan tâm đến người khác) và hầu như không có ai bị phạt (về hành vi không nhường đường hoặc đi chậm nhưng cố tình bám làn bên trái trên cao tốc).

Vậy nên, theo tôi muốn giải quyết được vấn nận này, ngoài việc nâng cao ý thức lái xe, các cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc để lập lại trật tự trên các tuyến đường. Cụ thể là tăng cường phạt nguội với các trường hợp lái xe cố tình không chịu nhường đường hoặc đi chậm nhưng cố bám làn trái để cản trở các phương tiện khác".

