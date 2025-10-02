Chảy máu mũi có phải dấu hiệu ung thư?

Gần đây tôi thường mệt mỏi suốt cả ngày, thi thoảng chảy máu mũi. Đây có phải dấu hiệu ung thư không? (Trần Lan, Đồng Nai)

Trả lời

Có nhiều nguyên nhân gây chảy máu mũi như thời tiết khô, lạnh hay ở lâu trong phòng máy lạnh làm niêm mạc mũi khô, mao mạch máu vỡ, máu xuất hiện trong dịch mũi. Ngoáy mũi hay dị vật trong mũi làm tổn thương niêm mạc mũi, chấn thương gây vỡ mao mạch trong mũi cũng dẫn đến chảy máu.

Bất thường trong cấu trúc mũi như lệch vách ngăn, thủng vách ngăn mũi, viêm xoang, viêm mũi gây sung huyết cũng dẫn đến tình trạng này. Hít phải hóa chất độc hại có thể khiến niêm mạc mũi kích ứng, chảy máu.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một số loại ung thư vùng đầu mặt cổ như ung thư vòm hầu, vùng hốc mũi... khi ở giai đoạn tiến triển, tổn thương xâm lấn sâu vào các cấu trúc lân cận, có thể gây chảy máu cam. Tuy nhiên, trường hợp này ít gặp.

Nếu bạn thường xuyên chảy máu mũi kéo dài không hết kèm theo các triệu chứng khác đi kèm như đau đầu, sưng hạch cổ, sốt cao không rõ nguyên nhân, đau vùng xoang mặt, suy giảm thị lực, thính lực... nên khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Bác sĩ có thể chỉ định nội soi tai mũi họng, chụp CT, chụp MRI... giúp xác định chính xác nguyên nhân, mức độ tổn thương và đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ

khoa Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM