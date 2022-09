Phụ nữ bị chảy máu giữa kỳ kinh, sau khi quan hệ tình dục, kinh nguyệt không đều có thể là dấu hiệu mắc ung thư cổ tử cung.

Chảy máu âm đạo bất thường khá quen thuộc ở phụ nữ. Các bất thường bao gồm sự sai lệch về thời gian, khối lượng, tần suất, mức độ chảy máu đều đặn. Nguyên nhân chủ yếu do thay đổi nội tiết tố. Tuy nhiên, chảy máu âm đạo bất thường cũng là một trong những triệu chứng thường xuyên gặp phải của chị em khi mắc các bệnh ung thư phụ khoa như ung thư cổ tử cung, nội mạc tử cung, ung thư tử cung hoặc ung thư buồng trứng. Dưới đây là những vấn đề chảy máu âm đạo bất thường chị em phụ nữ cần lưu ý, theo Very Well Health (Mỹ).

Chảy máu nhiều trong kỳ kinh: kinh nguyệt ra nhiều gây cản trở chất lượng cuộc sống. Nếu bình thường kỳ kinh chỉ kéo dài 2-3 ngày thì bất thường kỳ kinh có thể kéo dài 7-8 ngày; chảy máu âm đạo đột ngột, nhiều và thấm ít nhất một miếng lót trong một giờ. Với những dấu hiệu này, bạn nên liên hệ bác sĩ để được kiểm tra.

Xét nghiệm phết tế bào giúp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Ảnh: Freepik

Chảy máu hoặc ra máu giữa các kỳ kinh: Một tháng bạn bị 2 kỳ kinh hoặc mỗi chu kỳ kinh kéo dài hơn bình thường cũng có thể là vấn đề chảy máu âm đạo bất thường cảnh báo ung thư cổ tử cung.

Chảy máu trong hoặc sau khi quan hệ tình dục: Phụ nữ sau quan hệ tình dục nếu bị chảy máu hoặc ra máu sau khi rửa vùng kín đều là triệu chứng của ung thư cổ tử cung và ung thư âm đạo. Loại chảy máu âm đạo này cần được sự hỗ trợ từ chuyên gia y tế.

Chu kỳ kinh nguyệt ngắn hoặc dài bất thường: Chu kỳ kinh nguyệt kéo dài dưới 24 ngày hoặc hơn 38 ngày cũng có thể là một dấu hiệu của ung thư cổ tử cung.

Kinh nguyệt không đều: Khi độ dài của chu kỳ kinh nguyệt của bạn thay đổi từ 8-10 ngày, bạn nên đi khám để xem vấn đề có phải do thay đổi nội tiết tố hay do một vấn đề nghiêm trọng khác.

Chảy máu sau khi mãn kinh: Bất kỳ phụ nữ nào đang trong thời kỳ mãn kinh (không có kinh trong 12 tháng liên tục) và bị chảy máu âm đạo trở lại nên đến gặp bác sĩ.

Mất kinh: Mất kinh từ 3-6 tháng là vấn đề sức khỏe khá nghiêm trọng. Bạn nên đi tầm soát để biết được nguyên nhân chính xác dẫn đến tình trạng mất kinh.

Chảy máu bất thường có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong đó, phổ biến hơn ở các bé gái mới bắt đầu có kinh (12-13 tuổi) và phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh.

