Chạy bộ Nghệ An 'khát' giải đấu chất lượng trên sân nhà

Phong trào phát triển mạnh, nhiều CLB quy tụ hàng nghìn thành viên nhưng runner Nghệ An vẫn thiếu sân chơi quy mô và chuyên nghiệp tại quê nhà.

Sáng 4/5, thành phố Vinh nhuộm đầy sắc áo chạy bộ. Trong số hơn 2.000 vận động viên tham dự giải "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc", có tới 1.500 người đến từ các câu lạc bộ tại Nghệ An - con số khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng sau sự sôi động ấy, điều đọng lại là khoảng trống: xứ Nghệ vẫn chưa có một giải đấu thường niên xứng tầm với cộng đồng runner lớn mạnh của mình.

Đắc Hùng về đích giải chạy "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc" sáng 4/5. Ảnh: VnExpress Marathon

Nguyễn Đắc Hùng, một trong những người khởi xướng phong trào chạy bộ tại địa phương, về đích với nụ cười mãn nguyện. Anh đánh giá cao chất lượng tổ chức của giải lần này do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân phối hợp với báo VnExpress thực hiện.

"Mọi người khen hậu cần chu đáo, đến cả VĐV về sau cùng vẫn được chăm lo. Tôi mong giải này trở thành sự kiện thường niên để mọi người có mục tiêu luyện tập", anh Hùng chia sẻ.

Phong trào chạy ở Nghệ An khởi sắc rõ rệt sau đại dịch. Vinh Runners, một trong những câu lạc bộ đầu tiên, ra đời cách đây khoảng 5 năm. Sau đó, từ nhu cầu kết nối cộng đồng rộng hơn, câu lạc bộ Nghệ An Runners (NAR) được thành lập, thu hút gần 5.900 thành viên tham gia sinh hoạt, trong đó có 273 thành viên chính thức đóng quỹ duy trì hoạt động.

Không khó để bắt gặp sắc áo đỏ - trắng đặc trưng của NAR tại các giải chạy toàn quốc. Ở VnExpress Marathon Huế 2024, họ tổ chức ba chuyến xe đưa hơn 100 vận động viên đi thi đấu. Tại các giải khác từ Hà Nội đến Đà Nẵng, người Nghệ luôn hiện diện đầy đủ, mua Bib theo nhóm, thuê xe chung, cùng tập luyện và thi đấu.

"Không ít người hỏi chiếc áo này là thương hiệu gì vì thấy nhiều người mặc. Nhưng đó là đồng phục câu lạc bộ", anh Hùng đề cập đến mức độ phổ biến của áo đồng phục NAR.

Dẫu tinh thần cao, lực lượng đông, cộng đồng runner Nghệ An vẫn thiếu một "sân chơi" xứng tầm tại quê nhà. Những giải từng được tổ chức như Kỳ Sơn, Làng Sen hay Về miền Ví Dặm đều chỉ diễn ra một lần rồi dừng. Theo anh Hùng, có giải tổ chức tốt nhưng không duy trì, còn đa số giải thương mại lại sơ sài, thiếu đầu tư vào trải nghiệm vận động viên.

Runner Đặng Thị Việt (Nghệ An Runners) vô địch 5km nữ ở giải "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc" sáng 4/5. Ảnh: VM

Khoảng trống ấy không chỉ là cảm giác thiếu thốn, mà còn là rào cản trong hành trình phát triển của người chơi phong trào. Bản thân anh Hùng từng được đề cử hạng mục nam runner phong trào xuất sắc tại "Runner of the Year" do VnExpress tổ chức, nhưng trong danh sách năm ấy, hầu hết các ứng viên đều đến từ những thành phố lớn, có giải đấu thường xuyên.

Trong lúc chờ đợi cú hích từ bên ngoài, cộng đồng đã tự hành động. Nghệ An Runners và Vinh Runners chủ động tổ chức các giải như Half Marathon King of Spert, giải Thành cổ Vinh... Tuy nhiên, quy mô vẫn nhỏ, chỉ khoảng 500 vận động viên mỗi giải, chưa đủ sức tạo sóng lớn.

"Runner Nghệ An không thiếu tinh thần. Chỉ cần thêm một cú hích từ những giải bài bản, để phong trào đi xa hơn", anh Hùng nói.

Hiện tại, các runner xứ Nghệ vẫn lên đường mỗi khi có giải. Họ tự gom bib, tự thuê xe, tự động viên nhau thi đấu. Tuy nhiên, sự đoàn kết và tinh thần màu cờ sắc áo của cộng đồng chạy bộ Nghệ An sẽ còn được thể hiện nhiều hơn nữa nếu có một giải đấu quy mô và chuyên nghiệp trên sân nhà.

