Chạy bộ giữ chân chiến sĩ vùng cao ở lại Thủ đô

Chạy bộ không chỉ rèn sức khỏe mà còn mở ra cơ hội công tác tại Thủ đô cho Thượng úy Lò Văn Hồng - chiến sĩ công an người Thái, quê Điện Biên.

Lò Văn Hồng hiện là cán bộ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, đồng thời là chân chạy có tiếng trong giới phong trào. Anh hiện đứng thứ 37 trong danh sách những chân chạy bán marathon nhanh nhất lịch sử Việt Nam với thành tích 1 tiếng 12 phút. Từng đứng bục nhiều giải chạy, sáng 4/5, chiến sĩ người dân tộc Thái đại diện khối công an thi đấu và giành á quân giải Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc ở TP Vinh.

Lò Văn Hồng khi vượt qua vạch đích tại giải Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc hôm 4/5. Ảnh: VnExpress Marathon

"Không thể vô địch nhưng tôi vẫn vui vì qua giải đấu này, bản thân có thể gắn kết, giao lưu với cộng đồng chạy bộ, qua đó xây dựng tình quân dân", Lò Văn Hồng hồ hởi chia sẻ. Thông số của anh ở giải chạy cuối tuần qua là 1 tiếng 16 phút 22 giây, chậm hơn 2 phút 10 giây so với nhà vô địch Lê Văn Hương - một VĐV chuyên nghiệp.

Sinh năm 1995 tại Điện Biên, Lò Văn Hồng rời nhà để thực hiện nghĩa vụ công an vào năm 2014, sau khi tốt nghiệp cấp ba. Ba năm sau, anh trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân và chuyển đến Thủ đô Hà Nội. Hồng bắt đầu chạy bộ từ năm 2018, ban đầu chỉ để cải thiện thể lực và giải tỏa áp lực học tập. Sau vài tháng, anh tham gia cự ly 5 km của một giải chạy và giành chức vô địch với thời gian 18 phút. Từ đó, Hồng biết bản thân có tố chất với môn này.

Ra trường, Hồng được phân công về Cục An ninh Điều tra - Bộ Công an và ở lại Hà Nội công tác. "Với một người xuất thân từ vùng quê ở Điện Biên, không có nhiều điều kiện, không quen biết, đây là bước ngoặt lớn với tôi. Không chỉ mang lại sức khỏe, có thể nói, chạy bộ đã mở ra cánh cửa để tôi ở lại và xây dựng sự nghiệp", chàng Thượng úy thừa nhận.

Lò Văn Hồng (thứ hai từ trái sang) nhận bằng khen từ Thiếu tướng Lê Xuân Đức ở Lễ trao giải Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc. Ảnh: VM

Sau đó, Thượng úy Hồng tập trung cùng đội tuyển điền kinh của ngành Công an trong 6 tháng. Tuy nhiên, do đặc thù đơn vị không thể cử người đi tập dài hạn, anh tự xây giáo án, tự tập luyện. Tất cả dựa trên kinh nghiệm của những người đi trước và tự theo dõi phản ứng cơ thể để điều chỉnh.

Hiện, mỗi tuần anh chạy trung bình 80 đến 100 km, với hai buổi tốc độ, hai buổi chạy dài. Các buổi còn lại là phục hồi hoặc duy trì nền. Ngoài chạy bộ, anh cũng duy trì thói quen ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và tránh các hoạt động ảnh hưởng đến sức bền.

Trong năm nay, Thượng úy Hồng đặt mục tiêu rút thành tích bán marathon xuống 1 tiếng 11 phút. Với cự ly full marathon, anh từng hoàn thành trong 2 tiếng 48 phút và muốn hướng tới sub2:40 vào cuối năm.

"Chạy bộ phong trào ngày càng có nhiều người giỏi, nên tôi không đặt nặng thứ hạng. Mục tiêu chính vẫn là cải thiện bản thân, duy trì đam mê và thi đấu trong nhóm tuổi", anh chia sẻ.

Không chỉ giới hạn trong các cuộc đua, Hồng coi chạy bộ là một phần của cuộc sống, giúp anh duy trì thói quen và kỷ luật. Chiến sĩ người Thái cho biết môn này giúp anh duy trì sự ổn định giữa công việc, tập luyện thể thao và hỗ trợ gia đình kinh doanh nông sản quê nhà. "Với tôi, chạy bộ là phương tiện để nâng cao thể lực, rèn tính kỷ luật và mở thêm cơ hội trong cuộc sống", anh nói.

Giải chạy Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc là hoạt động trọng điểm của Lễ hội Làng Sen năm nay, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân. Đường chạy được thiết kế qua các tuyến phố chính như đại lộ V.I. Lênin, đại lộ Vinh – Cửa Lò, với mặt bằng rộng, phẳng và thoáng – tạo điều kiện cho các nhóm tranh huy chương thi đấu hiệu quả. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Đức – Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an – khẳng định giải đấu không chỉ thúc đẩy rèn luyện thể chất mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm và gắn kết cộng đồng. "Chạy để khỏe và xây dựng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Đó là thông điệp chúng tôi mong muốn chia sẻ qua giải đấu lần này", ông nói.

Lan Anh