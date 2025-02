Chăm sóc da thế nào sau tuổi 40

Thoa kem chống nắng, sử dụng sản phẩm chứa retinoid, vitamin C và thực hiện một số phương pháp làm đẹp ít xâm lấn giúp cải thiện dấu hiệu lão hóa da sau 40 tuổi.

Lão hóa da là quá trình xảy ra tự nhiên theo tuổi tác, nhưng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền, sắc tộc, thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và cách chăm sóc da của từng người. Những thay đổi dễ nhận thấy của lão hóa là da giảm độ đàn hồi, sẫm màu hơn, tăng kích thước lỗ chân lông, hình thành nếp nhăn rõ rệt, tổng thể cơ và mỡ trên mặt mỏng đi. Các đặc điểm này rõ rệt sau 40 tuổi, do đó phái đẹp cần chăm sóc da kỹ lưỡng và phù hợp ở giai đoạn này.

Tuổi 40

Theo tiến sĩ, bác sĩ da liễu David Lortscher tại California, Mỹ, ở độ tuổi 40, vòng đời tự nhiên của da chậm lại, giảm sản xuất collagen. Những thay đổi về hormone cũng có thể gây ra mụn trứng cá. Đây là lúc cần sử dụng ngay các sản phẩm chống lão hóa da, bao gồm vitamin C và retinoid. Tác dụng của hai thành phần này được chứng minh trong nhiều thập kỷ qua các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng.

Retinoid kích thích sản sinh collagen, ngăn ngừa và giảm các nếp nhăn hiện có, điều trị mụn trứng cá. Tuy nhiên, retinoid cũng có thể dẫn đến tình trạng nhạy cảm với ánh sáng. Do đó, người dùng cần thoa kem chống nắng phổ rộng hằng ngày có chỉ số SPF tối thiểu là 50.

Các sản phẩm thoa trên da chứa vitamin C là giải pháp thay thế trong trường hợp không muốn sử dụng retinoid. Vitamin C cũng thúc đẩy sản sinh collagen, chống nhăn và hỗ trợ làm lành các tổn thương do tia UV gây ra. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ này còn giải quyết tình trạng tăng sắc tố, bao gồm cả sẹo do mụn và nám da do nắng.

Đội mũ, đeo kính râm, thoa kem chống nắng phổ rộng khi ra ngoài trời để hạn chế tia UV gây lão hóa da. Ảnh: Như Quỳnh

Tuổi 50

Các dấu hiệu lão hóa xuất hiện nhiều khi mãn kinh. Sự thay đổi nồng độ estrogen có thể khiến da khô hơn. Mất collagen khiến da chảy xệ dọc theo hàm và quanh mắt. Nhiều năm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng làm kết cấu da thô ráp và xuất hiện đốm nám.

Tăng cường dưỡng ẩm và sử dụng các phương pháp điều trị tại chỗ như retinoid hoặc vitamin C giúp da mềm mịn, bớt khô ráp. Phụ nữ cũng có thể thử phương pháp lăn kim để tăng cường collagen. Phương pháp này tạo ra những vết thương nhỏ trên da, từ đó kích thích da sản xuất collagen cùng elastin, cải thiện sẹo và nếp nhăn nhỏ, giảm tình trạng tăng sắc tố, trẻ hóa làn da. Phương pháp laser cũng được sử dụng để điều trị sẹo mụn và tăng sắc tố, giúp làm mờ nếp nhăn, đồng thời tái tạo bề mặt da tươi trẻ hơn.

Tuổi 60

Ở tuổi 60, tình trạng dễ nhận thấy nhất là da mỏng đi. Các phương pháp điều trị tại chỗ nên được duy trì để hạn chế nếp nhăn và tình trạng tăng sắc tố, đồng thời cải thiện độ săn chắc và kết cấu da. Song bác sĩ Lortscher cảnh báo rằng các phương pháp trên là không đủ để chống lại tình trạng chảy xệ trên khuôn mặt.

Lựa chọn ít xâm lấn để cải thiện tình trạng này là tiêm botox hoặc filler (chất làm đầy) vào bên dưới da, Filler có thể giúp phục hồi các đường nét đã mất, tạo ra lớp nâng hỗ trợ lớp da bên trên, làm mịn nếp nhăn và nếp gấp trên khuôn mặt. Botox giúp cải thiện các nếp nhăn ở trán, đuôi mắt... Một phương pháp làm đẹp khác là dùng công nghệ sóng siêu âm để phục hồi sản xuất collagen, nâng và làm săn chắc da một cách tự nhiên mà không cần phẫu thuật.

Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, phương pháp phòng ngừa lão hóa da hiệu quả là tránh tổn thương do ánh nắng mặt trời. Luôn đội mũ và đeo kính râm, thoa kem chống nắng phổ rộng khi ra ngoài trời để hạn chế tác hại của tia UV với da.

Anh Ngọc (Theo Healthline)