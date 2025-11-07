Cắt nang nhái sàn miệng

TP HCMAnh Trực, 34 tuổi, xuất hiện khối tròn, mềm trong miệng không đau nhưng gây vướng víu, bác sĩ chẩn đoán nang nhái sàn miệng chứa dịch.

ThS.BS.CKII Phạm Tuấn Mạnh, khoa Ngoại vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận nang nhái sàn miệng đường kính khoảng 3 cm, căng và di động. Đây là túi dịch thường biểu hiện bằng khối phồng mềm, trong suốt, không đau. Bề mặt nang có màu tím nhạt giống bụng con nhái và có ranh giới rõ, nang lớn có thể kéo dài đến tận cổ.

Nang nhái sàn miệng thường lành tính, ít đau, bề mặt màu tím nhạt, có ranh giới rõ, kích thước thay đổi từ nhỏ đến lớn. Nguyên nhân phổ biến do tắc nghẽn ống tuyến nước bọt nhỏ khiến dịch nhầy tích tụ thay vì thoát ra miệng. Nếu nang nhái sàn miệng nhỏ dưới 3 cm thường được chỉ định cắt nang hoặc thực hiện mở thông hoặc vi mở thông nang. Nang phức tạp được cắt nang và tuyến nước bọt dưới lưới. Anh Trực chỉ cần cắt nang vùng sàn miệng, loại bỏ hoàn toàn nang nhầy.

Bác sĩ Mạnh rạch đường hình elip quanh nang, bóc tách nhằm bảo vệ dây thần kinh và tuyến nước bọt dưới lưỡi, hạn chế tối đa tổn thương các mô lân cận. Sau khi lấy trọn nang, vết mổ được khâu bằng chỉ tự tiêu hỗ trợ hồi phục nhanh và hạn chế biến chứng. Mẫu nang được gửi xét nghiệm mô bệnh học, kết quả lành tính.

Bác sĩ Mạnh (giữa) và êkíp đang phẫu thuật cho bệnh nhân Trực. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau mổ, anh Trực hồi phục nhanh, cần tái khám định kỳ để theo dõi vết mổ. Nang nhái sàn miệng ít phổ biến. Người có khối phồng bất thường trong miệng không tự chọc vỡ mà nên đến bệnh viện khám. Ăn uống hợp lý và thường xuyên tập luyện thể dục giúp nâng cao sức đề kháng. Khám răng định kỳ ít nhất 6 tháng một lần để có thể phát hiện bất thường, xử lý từ giai đoạn sớm, tránh biến chứng.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi