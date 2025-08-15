Cắt hai buồng trứng chữa ung thư vú

TP HCMChị Hồng, 40 tuổi, ung thư vú giai đoạn xa đồng thời có khối u lành ở buồng trứng, phải cắt buồng trứng để ngăn tiết hormone kiểm soát bệnh.

Chị Hồng phát hiện u ở ngực phải vào năm ngoái nhưng không đi khám. Đến khi u to dần, chảy dịch rỉ rả, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM siêu âm phát hiện tuyến vú phải bị tổn thương toàn bộ (BIRADS 5). BIRADS là hệ thống phân loại kết quả chụp nhũ ảnh chẩn đoán ung thư vú, có 6 mức 0-5.

Chị Hồng huyết áp cao nên được điều trị ổn định huyết áp, sau đó lấy mẫu sinh thiết vú. Kết quả xác định chị bị ung thư vú giai đoạn 3, tế bào thuộc loại có thụ thể nội tiết dương tính (ER+) - chiếm khoảng 65-75% trường hợp ung thư vú.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết ung thư vú thụ thể nội tiết dương tính là loại ung thư vú phát triển đáp ứng với nội tiết tố. Ở dạng này, tế bào ung thư vú có các thụ thể (một loại protein) gắn vào hormone nội tiết estrogen và progesterone, làm tế bào đột biến sinh sôi phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát của cơ thể gây ung thư vú. Ở phụ nữ, hormone này chủ yếu được sản xuất từ buồng trứng.

Chị Hồng phát hiện ung thư vú giai đoạn trễ có xâm lấn hạch, u ở ngực phải kích thước lên tới 20 cm xâm nhiễm toàn bộ da ngực, lan rộng dưới đòn, phù nề. Chụp CT toàn thân kiểm tra u di căn, ghi nhận chị Hồng có khối u nhỏ ở buồng trứng phải, bác sĩ nghi u quái lành tính.

Theo bác sĩ Tấn, chị Hồng bị ung thư vú giai đoạn tiến xa nên không phẫu thuật điều trị triệt để được. Thay vào đó, bác sĩ dùng phác đồ ức chế chức năng buồng trứng để ngăn bệnh tiến triển. Hiện có ba phương pháp ức chế gồm phẫu thuật cắt bỏ hai buồng trứng, chiếu xạ vào buồng trứng để phá chức năng hoặc tiêm thuốc nội tiết. Phẫu thuật nội soi loại bỏ buồng trứng vĩnh viễn, thời gian điều trị ngắn, ít tốn kém phù hợp với người đã lập gia đình, có đủ con kèm tình trạng buồng trứng có u như chị Hồng.

Để giảm tác dụng phụ sau cắt buồng trứng như bốc hỏa, âm đạo khô và kích ứng, trầm cảm và lo âu, giảm ham muốn tình dục, da khô ráp... người bệnh cần bổ sung canxi, vitamin D để dự phòng loãng xương, dùng thuốc chống trầm cảm.

Hậu phẫu, người bệnh phục hồi tốt, xuất viện sau hai ngày, tiếp tục điều trị nội tiết và thuốc ức chế miễn dịch CDK 4/6 thế hệ mới. Thuốc có thể góp phần ngăn ung thư tái phát, di căn, kéo dài tuổi thọ. Sau điều trị, người bệnh nên tập thể dục phòng tăng cân, cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng, ăn uống đủ chất.

Ca phẫu thuật nội soi cắt hai buồng trứng cho chị Hồng. Ảnh: Thanh Luận

Thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) năm 2022, Việt Nam có hơn 24.000 ca mắc, hơn 10.000 người tử vong vì ung thư vú. So với năm 2020, số mắc mới và tử vong đều tăng.

Phát hiện ung thư vú sớm có thể điều trị đơn giản, hiệu quả, nâng cao chất lượng sống, kéo dài tuổi thọ. Bác sĩ hướng dẫn phụ nữ sử dụng lòng bàn tay kiểm tra ngực để phát hiện sớm các khối u, cục hoặc tình trạng chảy dịch từ trong nhũ hoa cần đi khám ngay. Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư vú như chụp nhũ ảnh, siêu âm giúp phát hiện sớm bệnh, tăng hiệu quả điều trị.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi