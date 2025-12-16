Cắt amidan có hết ngủ ngáy không?

Tôi bị viêm amidan quá phát độ 4, hay tái phát, ngủ ngáy to. Tôi nên cắt amidan không, sau phẫu thuật có hết ngủ ngáy? (Văn Minh, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Amidan là tổ chức lympho nằm phía sau họng, có vai trò như "hàng rào miễn dịch" giúp ngăn chặn vi khuẩn, virus xâm nhập đồng thời tạo miễn dịch cho cơ thể. Tuy nhiên, do thường xuyên tiếp xúc với tác nhân gây bệnh, amidan dễ bị suy yếu, viêm và sưng to.

Viêm amidan quá phát là tình trạng amidan sưng to, trong đó độ 4 là mức nặng. Lúc này, amidan sưng to chiếm 75% kích thước hầu họng trở lên và có thể chạm nhau ở giữa họng. Tình trạng này ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống như nuốt nghẹn, nuốt vướng, khó thở, khó ăn uống, ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ...

Khi amidan quá phát độ 4 gây tắc nghẽn đường thở, ngủ ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ, điều trị nội khoa kém đáp ứng, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật cắt amidan. Người bệnh có thể được cắt amidan bằng công nghệ coblator, sử dụng năng lượng tần số vô tuyến trong trường plasma để phá vỡ các liên kết phân tử, bóc tách hoặc làm tan mô mềm ở nhiệt độ thấp, đảm bảo an toàn cho các mô lành xung quanh, cầm máu tại chỗ, ít đau, hồi phục nhanh.

Bác sĩ Tường phẫu thuật cắt amidan cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu người bị ngủ ngáy do viêm amidan quá phát gây hẹp, tắc nghẽn đường thở, nhất là kèm ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, phẫu thuật cắt amidan có thể giảm ngáy. Trường hợp nguyên nhân do béo phì, lưỡi gà dài và hẹp eo họng, lệch vách ngăn mũi, phì đại cuốn mũi dưới, viêm mũi xoang, lưỡi to, phẫu thuật cắt amidan chỉ cải thiện một phần hoặc không làm thay đổi đáng kể tình trạng ngủ ngáy.

Bạn có thể khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ nội soi, đo đa ký hô hấp, đánh giá toàn diện, có chỉ định phù hợp giúp giảm ngáy.

ThS.BS.CKI Trương Trí Tường

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM