Cận thị bẩm sinh có tăng độ theo thời gian không?

Con tôi 5 tuổi, mắc cận thị bẩm sinh. Độ cận của bé có tiếp tục tăng theo thời gian không và cần theo dõi thế nào? (Nguyễn Huệ, Hà Nội)

Trả lời:

Cận thị bẩm sinh là tình trạng trẻ bị cận ngay từ khi chào đời hoặc trong giai đoạn rất sớm sau sinh. Đặc điểm thường gặp của cận thị bẩm sinh là độ cận cao hơn so với cận thị học đường, xuất hiện sớm hơn, khiến mắt nhìn kém ngay từ những năm đầu đời. Nếu không được phát hiện và theo dõi kịp thời, trẻ có nguy cơ gặp các biến chứng như nhược thị, thoái hóa võng mạc, rách hoặc bong võng mạc, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.

Cận thị bẩm sinh có liên quan chặt chẽ đến yếu tố gia đình. Trẻ có cha hoặc mẹ bị cận thị nặng sẽ có nguy cơ cận thị bẩm sinh cao hơn so với những trẻ khác. Một số trường hợp cận thị bẩm sinh có thể liên quan đến rối loạn phát triển của mắt trong giai đoạn bào thai, trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh lý toàn thân kèm theo. Những yếu tố này khiến cấu trúc nhãn cầu phát triển bất thường như trục nhãn cầu dài hơn bình thường hoặc giác mạc có độ cong quá lớn.

Trẻ bị cận thị bẩm sinh vẫn có thể tăng độ theo thời gian, thậm chí rất nhanh nếu không được kiểm soát phù hợp, đặc biệt trong giai đoạn cơ thể và nhãn cầu phát triển mạnh. Việc theo dõi thị lực định kỳ giúp điều chỉnh kính đúng độ và đánh giá chính xác tiến triển của cận thị, từ đó góp phần bảo tồn thị lực lâu dài cho trẻ.

Đeo kính đúng số theo chỉ định của bác sĩ là biện pháp nền tảng giúp trẻ giữ được thị lực tốt. Phụ huynh cần hướng dẫn trẻ học tập và sinh hoạt khoa học, tránh để mắt phải làm việc quá lâu ở khoảng cách gần. Không gian học tập cần đảm bảo đủ ánh sáng, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử nhằm giảm gánh nặng điều tiết cho mắt.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc chăm sóc mắt cho trẻ. Trẻ cần được bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất có lợi cho thị lực như vitamin A, C, E cùng các vi chất cần thiết khác. Phụ huynh cũng nên trao đổi với bác sĩ chuyên khoa mắt về các biện pháp hỗ trợ phù hợp với từng độ tuổi nhằm hạn chế tăng độ cận và giảm nguy cơ biến chứng.

Trẻ bị cận thị bẩm sinh cần được khám mắt định kỳ, thường 6-12 tháng một lần, nhằm theo dõi sự thay đổi độ cận, phát hiện sớm các bất thường ở võng mạc và đánh giá tốc độ tiến triển của bệnh. Tùy vào mức độ cận của từng trẻ cũng như sự tiến triển cận thị, bác sĩ có thể chỉ định các biện pháp hỗ trợ kiểm soát như sử dụng kính áp tròng, kính gọng đặc biệt, sử dụng thuốc tra mắt... Phát hiện sớm và kiểm soát đúng cách giúp điều chỉnh phương án chăm sóc phù hợp theo từng giai đoạn phát triển, hỗ trợ trẻ duy trì thị lực tốt và hạn chế nguy cơ biến chứng về sau.

ThS. BS Lê Thanh Huyền

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội