Dấu hiệu nhận biết cận thị bẩm sinh

Cận thị bẩm sinh xuất hiện khi trẻ chào đời hoặc trong giai đoạn sơ sinh, độ cận thường cao và tăng nhanh có thể biến chứng nhược thị, thoái hóa võng mạc.

Cận thị là tình trạng rối loạn khúc xạ thường xảy ra do ảnh của vật ở xa hội tụ trước võng mạc khiến mắt nhìn mờ ở khoảng cách xa.

ThS.BS Phùng Văn Thạnh, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết cận thị bẩm sinh thường do di truyền. Nếu cha hoặc mẹ bị cận thị nặng (trên 6 độ), con có nguy cơ cận thị bẩm sinh cao hơn. Ngoài di truyền, một số trường hợp liên quan đến các rối loạn phát triển của mắt trong giai đoạn bào thai, trẻ sinh nhẹ cân và thiếu tháng... cũng làm tăng nguy cơ cận thị bẩm sinh.

Dấu hiệu cận thị bẩm sinh ở trẻ nhỏ thường rất khó nhận biết do các con còn quá bé để phản ứng rõ ràng với những bất thường về thị giác. Tuy nhiên, cha mẹ có thể lưu ý những dấu hiệu cảnh báo như hay dụi mắt, nháy mắt nhiều, nghiêng đầu, nheo mắt để nhìn xa và thường tập trung nhìn lâu hơn. Do khó nhìn xa nên trẻ cũng có thói quen đứng gần xem tivi, cúi sát khi xem máy tính, sách truyện. Trẻ bị tật cận thị cũng nhạy cảm hơn với ánh sáng, khi ra đường hoặc gặp ánh sáng, trẻ có thói quen nheo mắt, tay che mắt hoặc chảy nước mắt. Một số trường hợp, mắt của trẻ có thể kèm theo lác (lé).

Bác sĩ kiểm tra, đánh giá tình trạng mắt cho bé trai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu nhận thấy con có những biểu hiện trên, phụ huynh nên sớm đưa trẻ đi kiểm tra để can thiệp kịp thời. Đo khúc xạ hay kiểm tra đáy mắt giúp phát hiện, theo dõi các tổn thương đáy mắt thường gặp với trường hợp cận thị bẩm sinh có độ cận cao.

Trẻ bị cận thị bẩm sinh hoặc trẻ cận thị dưới 18 tuổi nói chung đều không được chỉ định mổ cận do mắt vẫn đang trong quá trình phát triển. Trong giai đoạn này, phụ huynh nên cho trẻ đeo kính (kính gọng, kính tiếp xúc) phù hợp và áp dụng các biện pháp kiểm soát độ cận để tránh tình trạng tiến triển nặng hơn.

Trẻ bị cận thị bẩm sinh cần khám 6-12 tháng một lần để được kiểm tra mắt. Cha mẹ nên trao đổi với bác sĩ về các phương pháp kiểm soát độ cận. Phòng học của trẻ nên bố trí đầy đủ ánh sáng, hướng dẫn con học tập và vui chơi khoa học, hạn chế tiếp xúc với thiết bị điện tử, tham gia các hoạt động ngoài trời. Bổ sung chế độ dinh dưỡng khoa học, nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho mắt như vitamin E, A, C...

Các phương pháp mổ cận bằng laser trên giác mạc hoặc đặt kính nội nhãn (Phakic ICL) có thể được bác sĩ chỉ định cho người trên 18 tuổi và độ cận đã ổn định.

Khuê Lâm