Caffeine có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú

Uống đồ uống có chứa caffeine như trà, cà phê có thể giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ sau mãn kinh theo các nghiên cứu.

Kết quả một nghiên cứu mới đây trên gần 80.000 phụ nữ của Đại học Buffalo (Mỹ) cho thấy, phụ nữ sau mãn kinh uống đồ uống có chứa caffein như cà phê và trà không có nguy cơ phát triển ung thư vú cao.

Một nghiên cứu khác của Đại học Florida, Viện Nghiên cứu và Trung tâm Ung thư H. Lee Moffitt của Mỹ đăng trên tờ Verywell Health (tháng 3/2022), phụ nữ sau mãn kinh uống hơn bốn tách cà phê mỗi ngày giảm 16% nguy cơ ung thư vú so với phụ nữ uống ít cà phê hơn. Tuy nhiên, đối với phụ nữ sử dụng liệu pháp hormone sau mãn kinh và tiêu thụ hơn bốn tách cà phê mỗi ngày lại có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn 22% so với phụ nữ cùng sử dụng liệu pháp này tiêu thụ ít cà phê hơn.

Còn theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, cà phê có thể cải thiện khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư vú. Những người uống hơn ba tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong vì ung thư vú thấp hơn 25% so với những người kiêng cà phê. Những người sau khi được chẩn đoán ung thư vú uống ba tách trà mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 26% so với những người không dùng thức uống này. Uống trà xanh còn được chứng minh có đặc tính chống ung thư và làm giảm nguy cơ tái phát muộn của ung thư vú (ung thư tái phát sau 5 năm).

Cafeine trong cà phê có thể làm giảm 16% nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ sau mãn kinh. Ảnh: Freepik.

Tuy nhiên, các kỹ thuật pha chế trà xanh, cà phê có thể ảnh hưởng đến các chất dinh dưỡng thực vật và tác dụng của nó với bệnh ung thư. Một nghiên cứu năm 2019 của các nhà khoa học Hồng Kông (Trung Quốc) chỉ ra rằng, những phụ nữ uống cà phê tự pha, trung bình ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú hơn 52%. Ngược lại, những người uống cà phê hòa tan đóng gói có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 50%.

Theo TS. Jane Emilie Mendez, Trưởng khoa Phẫu thuật vú tại Viện Ung thư Miami (Mỹ), caffeine có thể gây ra vấn đề trong một số trường hợp. Ví dụ, một lượng nhỏ caffein có trong chocolate có thể làm tăng cơn đau vú ở phụ nữ tiền mãn kinh có vú bị xơ nang. Vú xơ nang là một tình trạng lành tính, trong đó các mô vú dày đặc và nổi cục. Ở những người chưa trải qua thời kỳ mãn kinh, vú xơ nang có thể gây đau, khi càng về già, mô vú dày đặc chuyển thành mô mỡ mềm và cơn đau vú giảm đi.

Mendez cho biết, 85% trường hợp ung thư vú không có mối liên hệ gia đình hoặc di truyền. Do đó, tầm soát ung thư vú định kỳ là quan trọng dù bạn không có có tiền sử gia đình bị ung thư vú. Phụ nữ tiền mãn kinh nên kiểm tra vú vào tuần sau kỳ kinh nguyệt vì đây là lúc mô vú của trở lại trạng thái ban đầu sau khi trải qua những thay đổi nội tiết tố trong chu kỳ kinh. Những người sau mãn kinh nên khám vú định kỳ mỗi tháng một lần.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, những người có nguy cơ phát triển ung thư vú nên chụp quang tuyến vú mỗi năm một lần, bắt đầu từ độ tuổi 45-50. Người có tiền sử gia đình bị ung thư vú hoặc các yếu tố nguy cơ khác nên tầm soát ung thư vú sớm để có thể phát hiện bệnh kịp thời.

Mai Cát

(Theo Verywell Health)