Cách rượu, bia tác động đến tim

Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến huyết áp cao, suy tim hoặc đột quỵ, góp phần gây bệnh cơ tim.

Nhịp tim không đều: Trung bình, nhịp tim là khoảng 60-100 nhịp mỗi phút khi cơ thể nghỉ ngơi. Nhưng rượu có thể khiến nhịp tim tạm thời tăng nhanh và nếu vượt quá 100 nhịp mỗi phút gây ra tình trạng nhịp tim nhanh. Quá nhiều đợt nhịp tim nhanh có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như suy tim, gây đau tim và đột quỵ.

Tăng huyết áp: Khi buồn chán, rượu, bia có thể giúp người uống cải thiện tâm trạng tại một khoảnh khắc. Đồ uống này khiến huyết áp tăng lên tạm thời. Nếu có tiền sử huyết áp cao bạn nên tránh uống rượu hoàn toàn, thỉnh thoảng uống khi có cuộc vui.

Hội chứng tim ngày lễ: Trong các bữa nhậu hoặc họp mặt gia đình, một người có thể gặp hội chứng tim ngày lễ. Bạn sẽ thấy khó thở, đau ngực, chóng mặt, tim đập nhanh hơn bình thường sau vài phút uống rượu.

Hội chứng tim ngày lễ xảy ra với người ít uống rượu, nhưng sau đó lại uống một ít hoặc say trong bữa tiệc. Điều này có thể khiến nhịp tim không đều, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim.

Bệnh cơ tim do rượu: Tác dụng ngắn hạn của rượu (nhức đầu, buồn nôn) rất dễ xác định. Một trong những ảnh hưởng lâu dài của rượu đối với tim là bệnh cơ tim do rượu. Điều này xảy ra khi chức năng bơm máu của tim yếu đi, trái tim trở nên to hơn do những thay đổi do sử dụng nhiều rượu trong một thời gian dài.

Lạm dụng rượu, bia có thể gây đau tim, đột quỵ. Ảnh: Freepik

Thực tế, cách rượu ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ khác nhau ở mỗi người, phụ thuộc vào độ tuổi, thể trạng sức khỏe. Cảm giác nôn nao do rượu ở độ tuổi giữa 40 không giống như cảm giác ở độ tuổi 20. Khi cơ thể già đi, khả năng giải rượu giảm, độ nhạy cảm với rượu tăng lên. Ngoài ra, khi cao tuổi, mỗi người có khả năng sẽ mắc nhiều bệnh hơn. Việc dùng các loại thuốc có thể cản trở cách cơ thể chuyển hóa rượu.

Ví dụ, người đang dùng thuốc giảm cholesterol có thể bị đau cơ khi uống rượu. Bởi vì cả rượu và thuốc cholesterol đều được xử lý qua gan. Vì vậy, mỗi người cần hiểu rõ về sức khỏe tổng thể, nói chuyện với bác sĩ về các yếu tố rủi ro cá nhân.

Với bệnh nhân tim mạch, thay đổi lối sống là yêu cầu bắt buộc. Người bệnh nên ăn hạn chế muối, dầu mỡ động vật, thịt đỏ, không nên uống quá nhiều nước. Đồng thời, bệnh nhân nên tăng cường ăn rau xanh, chất xơ, cá, ngũ cốc...

Trà matcha, dâm bụt, nước trái cây có dưỡng chất giúp ổn định huyết áp và giảm cholesterol giúp trái tim khỏe mạnh. Các loại trái cây họ cam, quýt như chanh, cam có nhiều chất dinh dưỡng có lợi, bao gồm chất chống oxy hóa flavonoid. Một số nghiên cứu chứng minh rằng, uống nước cam, quýt hàng ngày giúp ổn định huyết áp.

Người mắc suy tim do rượu cần ngưng uống rượu hoàn toàn bởi đồ uống này chính là tác nhân gây suy tim. Khói thuốc lá, đồ ăn chứa nhiều chất béo xấu, thực phẩm chế biến sẵn cùng với thói quen lười vận động cũng đe dọa độ dẻo dai của cơ tim.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Cleveland Clinic)