Cách phòng nhồi máu cơ tim lúc ngủ

Kiểm soát huyết áp và đường huyết, quản lý căng thẳng, dành vài phút tập thở trước khi ngủ có thể giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí cả trong lúc ngủ. Các vấn đề như tắc nghẽn động mạch, huyết áp cao, rối loạn nhịp tim có thể làm tăng nguy cơ. Một số mẹo dưới đây góp phần phòng ngừa tình trạng này.

Hít thở sâu

Hít thở sâu và chậm trước khi đi ngủ giúp làm dịu tâm trí, cơ thể, giảm căng thẳng, hạ nhịp tim. Thói quen này kích hoạt phản ứng thư giãn của cơ thể, làm giảm huyết áp, tăng lượng oxy cung cấp cho tim. Thực hành hít thở sâu thường xuyên cũng giảm nguy cơ căng thẳng tim, rối loạn nhịp tim - những yếu tố có thể gây ra đau tim khi ngủ.

Để tập thở sâu vào ban đêm trước khi ngủ, hãy thử các kỹ thuật như thở bằng cơ hoành, thở 4-7-8. Thở cơ hoành bao gồm hít thở chậm và sâu từ bụng, thở 4-7-8 bao gồm hít vào trong 4 giây, giữ hơi trong 7 giây, thở ra trong 8 giây.

Quản lý căng thẳng

Căng thẳng làm tăng huyết áp nhanh chóng, gây ra những thói quen không lành mạnh như hút thuốc, ăn quá nhiều. Học cách quản lý căng thẳng thông qua thiền, yoga giúp bảo vệ trái tim.

Ngủ không ngon giấc hoặc các rối loạn giấc ngủ như ngưng thở khi ngủ làm tăng nguy cơ đau tim. Mỗi người hãy cố gắng ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Ngáy to hoặc cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày, hãy nói chuyện với bác sĩ để kiểm tra chứng ngưng thở khi ngủ.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Huyết áp cao và bệnh tiểu đường là những yếu tố nguy cơ chính gây ra các cơn đau tim. Những người mắc bệnh này nên uống thuốc theo đúng hướng dẫn, kiểm tra huyết áp và lượng đường trong máu, làm theo lời khuyên của bác sĩ về chế độ ăn uống, tập luyện.

Bỏ thuốc lá, tránh uống rượu

Hút thuốc lá làm tổn thương mạch máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Uống rượu cũng làm tăng huyết áp, gây hại cho tim, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Kiểm soát cân nặng

Thừa cân gây thêm áp lực lên tim, làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch. Giảm cân có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Tập trung vào chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để duy trì cân nặng ổn định.

Nhận biết dấu hiệu cảnh báo

Đôi khi các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực, khó thở hoặc mệt mỏi bất thường xuất hiện trước khi cơn đau tim xảy ra. Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào vào ban đêm bạn cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)