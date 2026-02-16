Cách phòng chóng mặt do rối loạn tiền đình dịp Tết

Giữ nhịp sinh học ổn định bằng cách ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, hạn chế rượu bia, ăn uống điều độ, góp phần phòng chóng mặt do rối loạn tiền đình.

Rối loạn tiền đình là tình trạng rối loạn chức năng của hệ thống tiền đình ngoại biên ở tai trong và tiền đình trung ương ở não. Triệu chứng thường gặp như hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng, ù tai, buồn nôn. Bệnh có xu hướng tái phát nhiều lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, chất lượng cuộc sống nếu không được chẩn đoán, điều trị đúng cách.

Thạc sĩ, bác sĩ Đồng Thị Như Quỳnh, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết dịp Tết là thời điểm triệu chứng tiền đình dễ tái phát do người bệnh thay đổi thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống.

Bác sĩ Quỳnh hướng dẫn một số cách phòng chóng mặt tiền đình trong những ngày nghỉ lễ.

Giữ nhịp sinh hoạt ổn định: Người có tiền sử rối loạn tiền đình nên ngủ đủ 7-8 giờ mỗi ngày, hạn chế thức khuya. Thức dậy và đi ngủ vào một thời gian cố định giúp hệ thần kinh thích nghi tốt hơn.

Kỹ thuật viên kiểm tra rối loạn tiền đình cho người đến khám. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hạn chế rượu bia và các chất kích thích: Rượu bia thường được sử dụng nhiều trong ngày Tết, tuy nhiên đồ uống này có thể gây rối loạn dẫn truyền thần kinh và tăng nguy cơ chóng mặt. Trong dịp Tết, người bệnh không nên uống rượu bia, nếu phải uống có thể nhấm nháp 1-2 ly để tránh triệu chứng trở nặng. Ngoài ra, nên giảm uống nước tăng lực, cà phê chứa caffein trong những ngày này.

Ăn uống điều độ, không bỏ bữa: Hạ đường huyết do bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường có thể gây choáng váng, hoa mắt. Người bệnh rối loạn tiền đình nên ăn đủ bữa, ưu tiên thực phẩm dễ tiêu, giàu vitamin nhóm B, magie và omega-3. Tránh ăn quá mặn vì có thể làm rối loạn cân bằng dịch trong tai trong.

Tránh thay đổi tư thế đột ngột: Khi đứng dậy, xoay đầu hoặc cúi người, cần thực hiện chậm rãi. Buổi sáng khi mới ngủ dậy, nên ngồi trên giường vài phút trước khi đứng lên để giảm nguy cơ chóng mặt.

Giữ ấm cơ thể, tránh gió lạnh trực tiếp: Thời tiết lạnh hoặc gió lùa có thể làm co mạch, ảnh hưởng đến tuần hoàn não. Người dễ bị chóng mặt nên giữ ấm vùng cổ, tai, hạn chế ngồi lâu trước quạt hoặc điều hòa lạnh.

Thư giãn tinh thần: Đi bộ, tập các bài giãn cơ cổ vai gáy, yoga nhẹ hoặc hít thở sâu góp phần cải thiện tuần hoàn, giảm căng thẳng - yếu tố quan trọng trong kiểm soát cơn chóng mặt tiền đình.

Bác sĩ Quỳnh khuyên người bị rối loạn tiền đình nên đi khám trước kỳ nghỉ lễ để dễ dàng kiểm soát bệnh. Nếu có các triệu chứng chóng mặt nặng, kéo dài, tái phát nhiều lần kèm buồn nôn, nôn, ù tai, nghe kém, mất thăng bằng, người bệnh cần đi khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Hiếu Nguyễn