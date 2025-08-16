Cách nào chữa khỏi nám da?

Má và đuôi mắt của tôi có nhiều vết nám ngày càng lan rộng dù chăm sóc da mỗi ngày. Cách nào chữa khỏi nám? (Ngọc Tú, 32 tuổi, Hưng Yên)

Trả lời:

Nám da là tình trạng rối loạn tăng sắc tố mạn tính, xảy ra khi tế bào sắc tố melanin tăng sinh và phân bố không đều, tạo thành các đốm hoặc mảng sẫm màu trên da. Nám thường gặp ở vùng trán, má, mũi, quanh môi, cằm, cổ hoặc cánh tay, không gây nguy hiểm về sức khỏe, nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý.

Có ba dạng nám phổ biến gồm nám mảng (nám nông), nám trung bì và nám hỗn hợp (kết hợp cả hai loại). Trong đó, nám mảng thường đáp ứng tốt với điều trị hơn. Nám trung bì và nám hỗn hợp có xu hướng dai dẳng, dễ tái phát và đòi hỏi thời gian điều trị dài hơn.

Nám có thể do nhiều yếu tố như nội tiết tố thay đổi (khi mang thai, sau sinh, dùng thuốc tránh thai), tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc ánh sáng xanh từ màn hình điện tử, stress kéo dài, sử dụng mỹ phẩm không phù hợp và tác dụng phụ của một số loại thuốc (điều trị động kinh, trầm cảm, sốt rét...).

Bác sĩ khoa Da liễu điều trị nám bằng laser cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Điều trị nám da không đơn giản và không đảm bảo khỏi hoàn toàn trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, nếu người bị nám được điều trị phác đồ phù hợp và tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ da liễu thì có thể kiểm soát và cải thiện đáng kể nám.

Các phương pháp điều trị hiện nay bao gồm sản phẩm bôi ngoài da chứa các hoạt chất làm sáng da; thuốc uống chống oxy hóa và điều hòa nội tiết, đặc biệt là các công nghệ thẩm mỹ như laser, điện di, tiêm vi điểm... Công nghệ laser thế hệ mới như Fotona Starwalker QX và Fotona SP Dynamis ứng dụng các xung laser cực ngắn và xung dài tùy chỉnh, có thể tác động chính xác đến vùng sắc tố mà vẫn hạn chế tổn thương da xung quanh, góp phần rút ngắn thời gian hồi phục và cải thiện độ an toàn trong điều trị.

Hiệu quả điều trị nám phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nguyên nhân, mức độ nám, loại da, độ sâu chân nám và mức độ đáp ứng của từng người. Nám mới xuất hiện thường đáp ứng điều trị tốt hơn nám lâu năm. Nám do tác nhân ngoại sinh (như nắng, mỹ phẩm...) có xu hướng điều trị dễ hơn nám do rối loạn nội tiết hoặc di truyền.

Sau điều trị, người bệnh cần duy trì chăm sóc da đúng cách để ngăn ngừa tái phát. Sử dụng kem chống nắng phổ rộng với SPF từ 30 trở lên mỗi ngày, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, tránh tiếp xúc ánh nắng trong khung giờ cao điểm 10h-15h. Duy trì lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau quả, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và tránh sử dụng mỹ phẩm có chất tẩy mạnh hoặc không rõ nguồn gốc.

Nếu bạn nhận thấy các vết nám ngày càng lan rộng dù đã chăm sóc da đều đặn, cần đến bác sĩ chuyên khoa Da liễu khám để xác định đúng loại nám và lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp với tình trạng da. Nám da có thể không chữa khỏi hoàn toàn nhưng cải thiện rõ rệt nếu được chẩn đoán và điều trị bài bản, kiên trì.

Thạc sĩ, bác sĩ Quách Thu Trang

Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội