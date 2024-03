Ba phương pháp nhanh chóng trị nám da

Laser pico, tiêm meso, peel da là các phương pháp xóa nám nhanh chóng.

Nám là tình trạng rối loạn tăng sắc tố do melanin sản sinh quá mức, dẫn đến hình thành các mảng hoặc đốm màu nâu, đen trên da. Nám da có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi, giới tính. Người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời dễ bị nám hơn.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết 90% các ca nám xảy ra ở nữ giới, thường sau 30 tuổi, khi mang thai và sau sinh.

Để điều trị nám da hiệu quả cần tìm nguyên nhân gây bệnh. Không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp điều trị, theo bác sĩ Trang. Ví dụ, nám do nội tiết tố thay đổi, mang thai, uống thuốc tránh thai; do tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời, màn hình ảnh LED, kích ứng mỹ phẩm... Nếu bảo vệ da và chống nắng tốt, những trường hợp nám này có khả năng tự mờ dần sau khi sinh hoặc ngừng sử dụng, tiếp xúc với nguyên nhân gây bệnh.

Trường hợp nám sâu, nám hỗn hợp cần nhiều thời gian điều trị. Tùy cơ địa, tình trạng sắc tố trên da, bác sĩ chọn phương pháp phù hợp nhất cho mỗi người bệnh như thuốc bôi, laser, tiêm meso (tiêm vi điểm), lăn kim, peel da (tái tạo da bằng hóa chất), điện di... Cách điều trị nám nhanh, hiệu quả là bắn laser, tiêm meso và peel da.

Laser pico là phương pháp điều trị nám thường được ưu tiên sử dụng nhờ cơ chế phá hủy sắc tố chọn lọc. Laser pico cung cấp các xung năng lượng laser cực ngắn (đo bằng picosecond, tức là một phần nghìn tỷ của một giây) để nhắm đến melanin, sắc tố gây ra các vùng sậm màu trong nám. Những xung ngắn này phá vỡ các hạt melanin thành các mảnh nhỏ, hiệu quả hơn so với các loại laser truyền thống, giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ sắc tố.

Các loại laser truyền thống được sử dụng cho điều trị nám thường hoạt động ở thời gian xung dài hơn, có thể tạo ra nhiệt độ dư thừa trong da, dẫn đến nguy cơ tổn thương da và thời gian hồi phục kéo dài. Laser pico tạo ra ít nhiệt độ hơn, giảm nguy cơ tác dụng phụ như sắc tố da bị viêm sau điều trị (PIH), vấn đề phổ biến trong điều trị nám.

Điều trị nám bằng công nghệ laser pico tại chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM: Ảnh: Nguyễn Vân

Kỹ thuật tiêm meso sử dụng bơm tiêm với đầu kim siêu nhỏ, mỏng như sợi tóc để đưa các hoạt chất có khả năng ức chế quá trình sản sinh sắc tố xuống các lớp da. Da có ba lớp là thượng bì, trung bì, hạ bì. Tùy vào tình trạng nám da, mục đích và loại tinh chất, thuốc mà bác sĩ chỉ định tiêm ở lớp da thích hợp.

Ưu điểm của thủ thuật này là không xâm lấn, không cần thời gian nghỉ dưỡng. Thuốc không bị cản trở bởi lớp sừng nên có hiệu quả cao và nhanh hơn so thuốc bôi hay điện di. Từng tình trạng da và tinh chất cho kết quả điều trị khác nhau. Meso thường phát huy hiệu quả vài ngày sau tiêm và có thể thấy rõ nám mờ dần sau vài tuần. Một liệu trình điều trị nám bằng meso thường 2-5 lần tiêm, mỗi lần cách nhau 2-4 tuần. Ngoài trị nám, tiêm meso còn cải thiện nếp nhăn ít và nông, căng bóng da.

Tuy nhiên, nếu tiêm không đúng kỹ thuật, người bệnh có thể bị đau, bầm tím, nhiễm trùng da, thậm chí có thể gây biến chứng u hạt vĩnh viễn. Do đó, phương pháp này cần được thực hiện bởi bác sĩ da liễu, thẩm mỹ da.

Peel da cũng mang lại hiệu quả điều trị nám nhanh, theo bác sĩ Trang. Bác sĩ sử dụng các hoạt chất như axit glycolic, axit alpha hydroxy, axit salicylic hoặc axit trichloroacetic loại bỏ lớp da cũ sẫm màu, kích thích tái tạo lớp tế bào da mới. Các lớp của vết nám cũng mờ dần sau mỗi lần peel. Cần khoảng 3-5 lần tái tạo da, trong 2-3 tháng có thể thấy hiệu quả trị nám da rõ rệt.

Bác sĩ Trang lưu ý ngoài kiên trì tuân thủ liệu trình điều trị nám, người bệnh cần chăm sóc da, che chắn cẩn thận và dùng kem chống nắng mỗi ngày, tránh nám tái phát nặng hơn. Nên tránh tự sử dụng các loại thuốc bôi, thuốc gia truyền hoặc mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hay theo lời khuyên của người không có chuyên môn.

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, tiếp nhận nhiều trường hợp bị biến chứng sưng phù mặt, dị ứng, bỏng da do tự điều trị nám. Những trường hợp này quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn để da trở về trạng thái ban đầu.

Anh Thư