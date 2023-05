Cách giúp giảm triệu chứng viêm thanh quản

Một số cách như súc miệng bằng nước muối ấm, nghỉ ngơi, uống nhiều nước giúp giảm triệu chứng khó chịu do viêm thanh quản.

Viêm thanh quản xảy ra khi dây thanh âm bị viêm do kích ứng, nhiễm trùng hoặc sử dụng giọng nói quá mức. Bệnh gây ra các triệu chứng phổ biến như khàn giọng, mất giọng và đau họng. Một số biện pháp tự chăm sóc có thể giúp giảm triệu chứng bệnh, ngăn ngừa tái phát.

Nói ít: Khi bị viêm thanh quản, dây thanh âm bị sưng do kích thích và cần thời gian để chữa lành. Do đó, người bệnh nên hạn chế nói, không la hét để tránh làm tổn thương dây thanh. Một lưu ý khác trong tình huống này là không nói thì thầm vì có thể gây căng thẳng cho dây thanh.

Súc miệng bằng nước muối ấm: Có thể làm dịu cổ họng đang bị đau bằng nước muối pha ấm. Pha một thìa muối với 200 ml nước ấm, nhấp một ngụm vào miệng và súc quanh cổ họng, sau đó nhổ ra. Thực hiện nhiều lần trong ngày. Nước muối góp phần tiêu diệt vi khuẩn có hại và giảm đau.

Sử dụng máy tạo độ ẩm: Hít thở không khí khô có thể gây kích ứng cổ họng, góp phần gây viêm dây thanh âm. Có thể dùng máy tạo độ ẩm hoặc vòi hoa sen sẽ tạo độ ẩm cho không khí, làm loãng đờm, đẩy nhanh quá trình chữa lành viêm. Mọi người nên thường xuyên làm sạch máy tạo độ ẩm.

Máy tạo độ ẩm bổ sung độ ẩm cho không khí. Ảnh: Freepik

Uống trà gừng và mật ong: Một tách trà ấm pha với mật ong có thể xoa dịu thanh quản đang bị kích ứng. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, nếu được kết hợp với gừng sẽ giúp tăng gấp đôi tác dụng chống nhiễm trùng. Gừng có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn như kích ứng cổ họng, gây nóng miệng; chỉ nên dùng một lượng nhỏ, vừa đủ mỗi lần.

Bổ sung nhiều nước: Nước giúp làm dịu dây thanh âm và cổ họng khô, làm loãng đờm, tống chất nhầy và vi khuẩn ra ngoài. Người bệnh cần uống nhiều nước, có thể bao gồm nước lọc, nước trái cây, nước hầm xương, trà.

Súc miệng bằng giấm táo pha loãng: Giấm táo chứa nhiều oxymel, hỗ trợ làm dịu cơn đau do viêm thanh quản. Có thể pha giấm táo với mật ong để súc họng hai lần mỗi ngày.

Quản lý trào ngược axit: Viêm thanh quản có thể xảy ra do dị ứng hoặc kích ứng do trào ngược axit. Để giảm viêm trong trường hợp này, người bệnh nên tránh ăn quá no, ăn trước khi đi ngủ ít nhất 2-3 giờ, kê cao đầu khi ngủ. Nên hạn chế các đồ ăn cay, chua, thực phẩm giàu chất béo và caffeine.

Viêm thanh quản cấp thường tự khỏi sau một tuần. Tình trạng viêm khiến khu vực này dễ nhiễm trùng hơn. Khi viêm thanh quản kéo dài hơn một tuần và không có dấu hiệu thuyên giảm dù đã sử dụng nhiều biện pháp, người bệnh nên đi khám.

Anh Chi (Theo Healthline, Medical News Today)