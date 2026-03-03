Cách giảm triệu chứng viêm xoang khi chuyển mùa

Các biện pháp tự nhiên như rửa mũi, xông hơi, nghỉ ngơi có thể giúp giảm triệu chứng viêm xoang, hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh.

Giao mùa là thời điểm thời tiết chuyển đổi đột ngột từ nóng sang lạnh và ngược lại, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển khiến các bệnh đường hô hấp như viêm mũi xoang, viêm họng dễ tái phát. Một số cách dưới đây có thể giúp giảm triệu chứng viêm xoang do chuyển mùa.

Nghỉ ngơi để tăng cường hệ miễn dịch

Cũng như mọi bệnh nhiễm trùng khác, viêm xoang thường giảm nếu người bệnh nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Nghỉ ngơi hỗ trợ hệ miễn dịch, tiết kiệm năng lượng để có thể tập trung chống lại nhiễm trùng. Khi viêm, các mô ở xoang dày và thúc đẩy tiết dịch, làm tăng áp lực xoang. Nằm ngửa giúp dịch chảy xuống cổ họng, giảm áp lực, bớt đau.

Rửa mũi

Rửa mũi góp phần làm loãng dịch nhầy, giúp dịch dễ dàng thoát ra ngoài qua đường họng hoặc bằng cách xì mũi. Người bệnh có thể rửa xoang mũi bằng bình rửa mũi (một dụng cụ trông giống ấm trà có vòi xịt mũi), ống tiêm dạng bóng (một quả bóng cao su có vòi, có thể bóp được). Nên dùng nước muối sinh lý bán ở nhà thuốc hoặc tự pha theo tỷ lệ ba thìa cà phê muối không chứa iốt vào một cốc (240 ml) nước cất hoặc nước đun sôi ấm.

Uống đủ nước để thông mũi

Khi thời tiết thay đổi, người bệnh cần đảm bảo cung cấp đủ nước (1,5-2 lít mỗi ngày) để cơ thể hồi phục nhanh. Bạn nên uống nước lọc và các loại chất lỏng khác như nước ép trái cây nguyên chất, nước dùng và trà thảo dược nhằm làm loãng chất nhầy. Tránh caffeine và rượu, vì chúng có tác dụng lợi tiểu, thúc đẩy đi tiểu và có thể làm tăng nguy cơ mất nước.

Xông hơi

Hít hơi nước có thể giảm nhiễm trùng xoang bằng cách làm loãng dịch nhầy, giữ cho đường mũi luôn được dưỡng ẩm. Bạn có thể sử dụng máy xông hơi hoặc dùng nước sôi cho vào bát, trùm khăn lên đầu và hít hơi nước ấm bốc lên. Hít hơi nước ấm từ vòi hoa sen trong phòng tắm cũng hỗ trợ thông mũi, dễ thở.

Đắp khăn ấm lên mũi để giảm đau

Chườm ấm là hình thức trị liệu bằng nhiệt hỗ trợ điều trị nhiễm trùng xoang theo nhiều cách. Thứ nhất, hơi nóng làm tăng lưu thông máu trong xoang, thúc đẩy quá trình lành bệnh. Nó cũng làm giảm tắc nghẽn, vốn là nguyên nhân gây đau và áp lực ở xoang. Các bước thực hiện gồm nhúng một chiếc khăn mặt vào nước ấm và đắp lên mắt, mũi và trán trong 10-15 phút hoặc cho đến khi khăn nguội. Thực hiện như vậy nhằm hỗ trợ dịch nhầy chảy xuống cổ họng nhanh hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch với chất chống oxy hóa

Ăn uống lành mạnh có thể tăng cường sức khỏe miễn dịch, ngăn bệnh tật và mau khỏi ốm. Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có lợi cho các bệnh nhiễm trùng như viêm xoang. Bởi chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do có thể làm suy yếu hệ miễn dịch. Người bệnh nên ưu tiên bơ, ớt chuông, bông cải xanh, dưa lưới, cà rốt, cam, dâu tây, dưa hấu...

Anh Chi (Theo Very Well Health)