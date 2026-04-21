Cách giảm mắt đỏ

Chườm lạnh, sử dụng nước mắt nhân tạo hoặc thuốc kháng histamine có thể giúp giảm tình trạng mắt đỏ.

Mắt đỏ xảy ra khi các mạch máu ở kết mạc (lớp màng phủ lòng trắng mắt) bị kích thích và giãn nở. Tình trạng này có thể do nhiều yếu tố như môi trường khô, tiếp xúc với khói bụi, rượu bia hoặc sử dụng thiết bị điện tử quá lâu. Thiếu ngủ cũng là nguyên nhân phổ biến, do mắt không có đủ thời gian nghỉ ngơi để phục hồi. Khi ngủ không đủ, mắt tiết ít nước mắt hơn dẫn đến khô, ngứa và đỏ.

Trong một số trường hợp, mắt đỏ có thể là dấu hiệu của các bệnh lý như viêm kết mạc, viêm màng bồ đào, loét giác mạc hoặc tăng nhãn áp cấp. Nếu mắt đỏ kèm theo đau dữ dội, giảm thị lực, nhạy cảm ánh sáng, có mủ hoặc buồn nôn, người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá chính xác.

Trong hầu hết trường hợp, mắt đỏ không nguy hiểm và có thể cải thiện bằng một số biện pháp đơn giản.

Chườm lạnh

Chườm lạnh giúp giảm đỏ mắt bằng cách làm co các mạch máu, từ đó hạn chế tình trạng đỏ và sưng quanh mắt.

Cách sử dụng: Đổ đầy một bát nước đá. Nhúng một chiếc khăn sạch vào nước cho đến khi thấm hết nước. Lấy khăn ra và vắt khô phần nước thừa. Đắp lên mắt nhắm trong khoảng 5 đến 10 phút. Lặp lại vài lần mỗi ngày.

Dùng nước mắt nhân tạo

Nước mắt nhân tạo (còn gọi là thuốc nhỏ mắt làm dịu) là loại thuốc nhỏ mắt không kê đơn, giúp bổ sung và duy trì độ ẩm cho mắt khô.

Khô mắt có thể do nhiều nguyên nhân như môi trường (gió, khói, khí hậu khô), tuổi tác (thường gặp ở người trên 50 tuổi), sử dụng thiết bị điện tử kéo dài hoặc tác dụng phụ của một số thuốc như kháng histamine, thuốc thông mũi, thuốc huyết áp hay thuốc chống trầm cảm.

Cách sử dụng: Nhỏ mắt mỗi giờ trong 6 giờ đầu, sau đó duy trì khoảng 6 lần một ngày trong tuần. Tham khảo ý kiến bác sĩ nhãn khoa trước khi sử dụng sản phẩm.

Thuốc nhỏ mắt kháng histamine

Thuốc nhỏ mắt kháng histamine được sử dụng để điều trị các triệu chứng dị ứng mắt (viêm kết mạc dị ứng), chủ yếu là ngứa, kèm theo đỏ mắt, rát hoặc sưng mắt. Các triệu chứng này xuất hiện do phản ứng của hệ miễn dịch khi tiếp xúc với các chất gây dị ứng như bụi, phấn hoa hoặc lông động vật.

Cách sử dụng:

Thuốc nhỏ mắt kháng histamine thường được sử dụng ít nhất 4 lần mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. Không nên dùng liên tục quá 2-3 ngày nếu không có chỉ định, vì có thể làm tăng kích ứng hoặc gây khó chịu cho mắt. Nếu đang đeo kính áp tròng, nên đợi khoảng 10 phút sau khi nhỏ thuốc trước khi đeo lại.

Nếu triệu chứng không cải thiện hoặc trở nặng hơn, người bệnh cần đi khám để được đánh giá. Những người mắc bệnh tim, tăng huyết áp, phì đại tuyến tiền liệt hoặc glôcôm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Bảo Bảo (Theo Verywell Health)