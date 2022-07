Cách giảm chất gây ung thư khi ăn thịt nướng

Ướp thịt nhanh, nướng ở nhiệt độ thấp, bỏ bớt mỡ… trong quá trình nướng thịt có thể giảm nguy cơ mắc ung thư.

Thịt nướng là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình và cho các chuyến dã ngoại, du lịch. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy, trong quá trình nướng thực phẩm, các amin dị vòng (HA) và hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) sẽ hình thành. Cụ thể, khi nước thịt nhỏ giọt lên than hoặc các bề mặt đun nóng khác và bùng lên trong lửa, khói sẽ hình thành các PAHs. Chúng dính vào thịt và thường được tìm thấy nhiều trên thịt nướng và thịt hun khói. HA và PAH là chất gây đột biến, gây ra những thay đổi trong DNA của các tế bào, khiến chúng trở thành tế bào ung thư.

Thịt nướng ở nhiệt độ cao có thể sản sinh ra chất AGE, là hợp chất glycate hóa làm cho thực phẩm có màu hấp dẫn, mùi rất thơm và vị ngon, giòn dễ chịu. Tuy nhiên, khi ăn phải AGE, hợp chất này sẽ đi vào tế bào, mạch máu, các mô... có thể làm tổn thương tổ chức mô lành.

Nước thịt nhỏ giọt lên than có thể hình thành hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs), một chất gây ung thư. Ảnh: Freepik

Theo Very Well Health (Mỹ), người ăn thịt nướng có thể sử dụng một số mẹo sau để giảm thiểu chất gây ung thư.

Ướp thịt: trong 20 phút trước khi nướng có thể làm giảm đến 90% sự hình thành các amin dị vòng. Không ướp thịt quá lâu hoặc ướp qua đêm.

Nấu ở nhiệt độ thấp hơn: các chuyên gia khuyến cáo rằng thực phẩm được nướng ở nhiệt độ thấp hơn, giúp giảm nguy cơ ung thư cao hơn. Bạn có thể phải nướng thịt lâu hơn so với bình thường nhưng tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Quản lý ngọn lửa: đảm bảo lửa tắt trước khi cho thịt vào nướng, không để lửa cháy xém vào miếng thịt khi đang nướng.

Đặt vỉ nướng cao: bạn có thể đặt giá nướng cao so với bếp để hạn chế các PAH hình thành khi nước thịt nhỏ giọt lên than hoặc các bề mặt đun nóng khác và bùng lên trong lửa, khói.

Tỉa bớt mỡ: cắt bỏ phần mỡ thừa trước khi nướng sẽ làm giảm lượng PAH được hình thành.

Chọn loại than phù hợp: loại than không tạo ra khác biệt khi nướng thịt nhưng nó hiệu quả nếu nướng cá. Nướng cá bằng than gáo dừa, than tổ ong sẽ ít HA và PAH hơn đáng kể so với nướng cá hồi bằng than củi.

Ngoài kỹ thuật nướng thịt, bạn cũng có thể hạn chế ăn các loại thịt đỏ hoặc cân đối lượng thịt vừa phải nên ăn trong một tuần để giảm nguy cơ mắc ung thư. Bên cạnh ăn thịt, bạn cũng nên tăng cường ăn rau trong quá trình nướng. Bạn có thể thêm khoai tây, ớt chuông, bí ngòi, hành tây, nấm và bất kỳ loại rau nào khác vào vỉ nướng để dung hòa với thịt. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình cũng nên hạn chế các loại thịt đã qua chế biến như xúc xích.

Anh Chi (Theo Very Well Health)