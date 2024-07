Cách chăm sóc vùng da cổ ngực

Vùng da cổ, ngực cũng cần được thoa kem chống nắng, dưỡng ẩm hằng ngày như những vùng da khác trên cơ thể để ngăn lão hóa và tổn thương do tia cực tím.

Vùng da mỏng manh ở cổ và ngực thường bị bỏ quên trong quá trình chăm sóc da. Khu vực này ở phụ nữ dễ xuất hiện dấu hiệu lão hóa do thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cùng với tuổi tác, những thay đổi ở vùng cổ và ngực khi mãn kinh xảy ra một phần do lượng hormone giảm. Điển hình là da sạm màu, xuất hiện đốm đồi mồi, tàn nhang, da khô, mất độ săn chắc do collagen suy giảm, nếp nhăn nổi rõ.

Học viện Da liễu Mỹ khuyến cáo phụ nữ chăm sóc và ngăn ngừa lão hóa vùng da cổ, ngực bằng những cách sau:

Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời: Nếu bạn đang sử dụng kem chống nắng cho mặt, hãy thoa kem xuống cổ và lên vùng ngực. Chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên ở da cổ, ngực hằng ngày có thể giảm rõ rệt nếp nhăn và đốm đồi mồi, đồng thời ngăn nếp nhăn mới hình thành. Mặc quần áo chống nắng che phủ cả vùng da này khi ra ngoài trời.

Làm sạch nhẹ nhàng: Da ngực rất mỏng manh nên hãy dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng với sữa rửa mặt, sau đó rửa sạch bằng nước ấm không quá hai lần một ngày và sau khi đổ mồ hôi.

Dưỡng ẩm hằng ngày: Kem dưỡng ẩm giúp cung cấp nước cho da nên có thể giảm nếp nhăn rõ rệt.

Tẩy tế bào chết: Sản phẩm tẩy tế bào chết theo toa hoặc không kê đơn như retinoid (dẫn xuất vitamin A) có tác dụng làm bong tróc các tế bào da chết và giảm nếp nhăn ở vùng này.

Tránh xa sản phẩm gây kích ứng: Các sản phẩm này có thể khiến vùng da dưới cổ khô và châm chích.

Chú ý tư thế ngủ: Các hoạt động, biểu cảm lặp lại góp phần đẩy nhanh sự xuất hiện của các nếp nhăn trên khuôn mặt, vùng da cổ và ngực cũng có thể bị ảnh hưởng tương tự. Ngủ ở một tư thế nhiều lần có thể gây ra nếp nhăn ở vùng đó vào ban đêm.

Vùng da cổ ngực cũng cần được thoa kem chống nắng khi ra ngoài trời. Ảnh: Ngọc Phạm

Các chuyên gia khuyên điều trị từng vấn đề về da ở vùng cổ và ngực như nếp nhăn, đồi mồi. Khi chăm sóc da, hãy chờ một thời gian để sản phẩm phát huy tác dụng, thay vì đổi sản phẩm mới. Nếu gặp tổn thương da nặng, không thể giải quyết bằng các việc chăm sóc tại nhà, người bệnh nên đến bác sĩ da liễu - thẩm mỹ để được kiểm tra và tư vấn.

Bác sĩ có thể chỉ định phương pháp laser có thể giúp tái tạo bề mặt vùng da này, loại bỏ các tế bào sắc tố khiến da sạm màu, kích thích tăng sinh collagen, xóa nếp nhăn và săn chắc vùng da lỏng lẻo. Phương pháp lột da bằng hóa chất (peel da) cũng loại bỏ các lớp da bên ngoài bị tổn thương. Các phương pháp khác như mài da vi điểm và lăn kim có thể giải quyết tình trạng đổi màu và một số sẹo nhẹ.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)