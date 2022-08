Cách chăm sóc người đặt ống thông tiểu tại nhà

Khoảng 8/10 người được đặt ống thông tiểu bị kích thích bàng quang, tiểu máu, tiểu buốt, nhiễm trùng tiết niệu…, nên cần được chăm sóc phù hợp.

Theo Bác sĩ chuyên khoa I Phan Trường Nam, Trung tâm Tiết niệu thận học, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, ống thông tiểu được làm bằng chất liệu nhựa hoặc silicon, dài khoảng 25 cm, đường kính 0,6 cm được đặt vào niệu quản để dẫn nước tiểu ra ngoài. Công dụng chính của ống thông tiểu là để ngăn ngừa hoặc điều trị các tình trạng tắc nghẽn. Có 2 dạng ống thông tiểu gồm ống thông bàng quang qua niệu đạo và ống thông bàng quang trên xương mu.

Các trường hợp được chỉ định đặt thông tiểu là khi cần phải theo dõi lượng nước tiểu liên tục do hôn mê, suy thận cấp, hồi sức sau phẫu thuật. Người có các bệnh lý tuyến tiền liệt, phẫu thuật sỏi đường tiết niệu, rối loạn tiểu tiện do bệnh lý bàng quang thần kinh, hẹp khúc nối bẩm sinh... thường được đặt thông tiểu ngắn, từ vài ngày đến vài tuần. Với một số người bị bí tiểu thường xuyên, tiểu không tự chủ do chấn thương tủy sống hoặc sọ não sẽ được đặt thông tiểu dài hạn, từ 28 ngày trở lên. Thời gian đặt thông tiểu càng dài, nguy cơ gặp biến chứng càng lớn, nhất là khi người bệnh được xuất viện điều trị tại nhà.

Bác sĩ Trường Nam thăm hỏi người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Để chăm sóc người đặt thông tiểu tại nhà hiệu quả, giảm nguy cơ nhiễm trùng, bác sĩ Trường Nam khuyên người bệnh nên uống nhiều nước để đào thải được 2 lít nước tiểu mỗi ngày. Nước sẽ giúp thận và bàng quang làm việc hiệu quả hơn, hỗ trợ đẩy vụn sỏi và các cục máu đông ra ngoài nhanh chóng, ngăn ngừa nguy cơ sưng tấy sau phẫu thuật. Người bệnh cần tránh vận động mạnh khoảng 7 ngày, hạn chế làm việc nặng trong 24 giờ sau khi đặt ống thông tiểu. Bác sĩ còn khuyến cáo người bệnh không quan hệ tình dục trong tuần đầu tiên sau khi đặt thông tiểu để tránh nguy cơ nhiễm trùng tiểu.

Đảm bảo vệ sinh rất quan trọng với người đặt ống thông tiểu. Do đó, người bệnh cần được thay băng thường xuyên. Trước và sau chạm vào ống thông, túi nước tiểu đều phải sát khuẩn tay cẩn thận. Vệ sinh hậu môn, bộ phận sinh dục, khu vực quanh ống thông tiểu 2 lần/ngày. Mỗi ngày nên làm sạch ống thông tiểu bằng khăn sạch, nước ấm, xà bông để ngăn chặn đường lây của vi khuẩn vào cơ thể. Tuyệt đối không bôi bất kỳ kem, dung dịch nào vào vùng da quanh ống thông.

Ống thông tiểu có thể được sử dụng trong khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh và đạt được hiệu quả tốt nhất, các chuyên gia tiết niệu khuyến khích người bệnh nên kiểm tra thường xuyên và thay ống mỗi tháng 1 lần. Thường xuyên kiểm tra, xả bỏ nước tiểu và thay túi chứa nước tiểu 7 ngày/lần.

Các chuyên gia tiết niệu khuyến khích người bệnh thay ống thông tiểu hàng tháng. Ảnh: Shutterstock

Đặt ống thông tiểu nhìn chung là an toàn và không gây ra biến chứng lâu dài. Tuy nhiên, việc chăm sóc tại nhà vẫn xuất hiện một số tình huống như tắc ống thông, tuột ống thông, rò nước tiểu, tiểu máu, tiểu ít... Người bệnh nên tự theo dõi sức khỏe và liên lạc ngay với các bác sĩ khi nhận thấy các dấu hiệu như: nước tiểu sẫm màu, nước tiểu đục, có mùi bất thường, lẫn máu đông, khó tiểu, tiểu rát, đau bụng dưới. Nghiêm trọng hơn là các triệu chứng nhiễm trùng như buồn nôn, nôn, ớn lạnh, sốt cao...

Bác sĩ Trường Nam cho biết, tỷ lệ phải đặt ống thông tiểu chiếm đến 40% người bệnh nhập viện và hầu hết người đặt ống thông tiểu đều gặp tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu. Tuy bệnh có tỷ lệ tử vong thấp nhưng nếu không được xử lý kịp thời và đúng phác đồ dễ dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, ảnh hưởng đến kết quả điều trị, tăng chi phí. Do đó, người có đặt ống thông tiểu, nhất là đặt dài hạn, nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ khi chăm sóc người bệnh tại nhà, đảm bảo vệ sinh và chỉ nên thay thế ống thông tiểu khi bác sĩ yêu cầu, không thay thường xuyên hay định kỳ.

Hân Thái