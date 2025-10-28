Cách chăm sóc mắt loạn thị

Ăn nhiều rau củ quả, thực hiện các bài tập tốt cho mắt, tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ giúp giảm loạn thị, bảo vệ thị lực lâu dài.

Theo ThS.BS Lê Thanh Huyền, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, sau điều trị loạn thị, mắt cần được hồi phục cả về thể chất lẫn thị lực. Thay đổi một số thói quen lành mạnh trong sinh hoạt hằng ngày có thể duy trì hiệu quả điều trị và bảo vệ thị lực.

Ăn uống đúng cách

Chế độ ăn uống cân bằng, giàu vitamin A, C, E, nhóm B (B1, B2, B12) cùng các khoáng chất như kẽm, selen giúp cải thiện chức năng giác mạc, thủy tinh thể và võng mạc - những cấu trúc then chốt duy trì thị lực rõ nét. Các chất dinh dưỡng này có nhiều trong rau củ quả màu đỏ, cam, xanh đậm như cà rốt, cà chua, ngô, bông cải xanh, cải xoăn. Ăn rau củ quả cùng trứng, thịt gia cầm, gan bò, dầu cá, sữa để cung cấp beta-carotene và lutein. Đây là những hoạt chất giúp lọc ánh sáng xanh, giảm chói và cải thiện khả năng nhìn trong điều kiện thiếu sáng.

Các loại hạt như hạt óc chó, hạnh nhân, hạt hướng dương chứa omega-3 và axit béo không no, giúp duy trì màng tế bào mắt khỏe mạnh, giảm khô và mỏi mắt. Ngoài thực phẩm tự nhiên, bác sĩ khuyến nghị người bị loạn thị bổ sung tinh chất từ thiên nhiên như broccophane, zeaxanthin, lutein, beta-carotene, vitamin C, vitamin E và kẽm. Nhóm dưỡng chất này giúp tăng sức đề kháng cho mắt, bảo vệ võng mạc trước tác hại của ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử.

Bổ sung rau xanh, thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ chăm sóc mắt loạn thị. Ảnh được tạo bởi AI

Tập luyện cho đôi mắt linh hoạt

Không chỉ cơ thể, đôi mắt cũng cần được tập luyện thường xuyên để duy trì độ linh hoạt và khả năng điều tiết. Theo bác sĩ Huyền, những bài tập đơn giản như nháy mắt liên tục trong vài giây để giữ ẩm giác mạc, tập trung nhìn xa rồi nhìn gần có tác dụng tăng khả năng điều tiết hay chườm ấm vùng quanh mắt kết hợp vỗ nhẹ bằng đầu ngón tay đều có lợi cho mắt.

Những bài tập này kích thích lưu thông máu, giảm căng thẳng và mỏi mắt, hữu ích cho người làm việc lâu với máy tính hoặc trong môi trường điều hòa. Duy trì các bài tập này mỗi ngày giúp đôi mắt linh hoạt hơn, giảm mờ, nhòe và mỏi khi phải hoạt động liên tục.

Tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ

Bên cạnh chăm sóc tại nhà, tuân thủ phác đồ điều trị là yếu tố quyết định kết quả lâu dài. Người bệnh dùng thuốc nhỏ mắt đúng liều lượng, không tự ý thay đổi hoặc ngừng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Sử dụng thuốc sai cách có thể làm giảm hiệu quả điều trị, thậm chí gây viêm hoặc nhiễm trùng mắt.

Bác sĩ Huyền khuyến cáo người bị loạn thị nên tái khám định kỳ tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra tình trạng khúc xạ và điều chỉnh kính (nếu có). Nhóm người này nên duy trì lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, không đọc sách hay dùng điện thoại trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời tránh để mắt tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mạnh đột ngột.

Khuê Lâm