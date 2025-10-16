5 bài tập giảm mỏi mắt

Chớp mắt và ngáp, đảo mắt liên tục, massage ấm có thể giúp máu cùng dịch trong mắt lưu thông tốt hơn, giảm mỏi sau khi làm việc căng thẳng.

Mỏi mắt thường xảy ra khi xem thiết bị điện tử, đọc sách nhiều. Nhìn vào các vật quá sáng hoặc quá tối có thể khiến đồng tử phải làm việc nhiều hơn, trong khi nhìn vào một vật cố định gây mỏi các cơ điều tiết và tập trung mắt. Mắt có xu hướng ít chớp hơn khi tập trung vào một vật, dễ khô và đau. Hầu hết trường hợp mỏi mắt chỉ tạm thời và hết sau khi nghỉ ngơi. Nếu mắt khô, áp dụng một số bài tập có thể giúp ích.

Chớp mắt và ngáp

Nếu mắt khô do nhìn lâu vào một vật, chớp mắt và ngáp có thể kích thích tiết nước mắt để làm ẩm. Chớp mắt nhanh nhiều lần cũng giúp nước mắt lan tỏa khắp mắt, giảm cảm giác nóng rát hoặc đau mắt.

Đảo mắt

Đảo mắt có thể giải phóng căng thẳng ở các cơ điều hướng mắt. Đảo mắt nhẹ nhàng theo một hướng rồi đảo ngược lại giúp giảm căng thẳng và đau nhức ở các cơ xung quanh, sau mắt. Bạn có thể thực hiện động tác này 3-5 lần liên tiếp mỗi giờ để mắt khỏe hơn.

Thay đổi trọng tâm

Khi các cơ giúp tập trung mắt bị đau, thay đổi tiêu điểm (trọng tâm mắt nhìn vào) có tác dụng giảm căng thẳng và đau nhức.

Cách thực hiện: Đặt một ngón tay cách mũi vài centimet và tập trung vào đó, sau đó từ từ di chuyển ngón tay ra xa khuôn mặt. Khi cánh tay duỗi thẳng hoàn toàn, hãy nhìn ra xa ngón tay, chuyển mắt đến một vật nào đó ở phía xa. Tập trung vào trong vài giây, sau đó nhìn lại ngón tay. Đưa ngón tay về phía mặt cho đến khi chạm vào mũi và tập trung mắt nhìn vào ngón tay trong vài giây. Nhìn vào một vật ở phía đối diện, tập trung vào vật đó trong vài giây. Lặp lại động tác này ba lần sau khi thấy mỏi mắt.

Chuyển động theo chiều dọc và chiều ngang

Tương tự như động tác đảo mắt xoay tròn, di chuyển mắt theo chiều dọc và chiều ngang có thể kéo giãn các cơ bị mỏi.

Cách thực hiện: Nhắm mắt lại, sau đó từ từ nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống sàn. Lặp lại ba lần. Vẫn nhắm mắt, nhìn sang trái, rồi sang phải. Lặp lại ba lần. Thực hiện động tác này mỗi giờ một lần để giảm mỏi mắt khi xem điện thoại và thư giãn các cơ mắt bị căng cứng. Động tác này khi nhắm mắt cũng giúp nước mắt chảy đều khắp mắt, giảm khô mắt.

Nhắm mắt và massage

Nhắm mắt để mắt có thời gian nghỉ ngơi, giảm điều tiết. Massage có thể giúp máu và dịch trong mắt lưu thông tốt hơn, phục hồi nhanh hơn sau khi làm việc căng thẳng.

Cách thực hiện: Nhắm mắt lại, xoa nóng hay lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng massage mắt và các vùng xung quanh. Giữ nguyên tư thế trong 30-60 giây và lặp lại bất cứ khi nào mắt bắt đầu cảm thấy khó chịu ở mắt.

Bảo Bảo (Theo WebMD)