Cách chăm sóc da mùa nắng nóng

Đắp mặt nạ, bôi kem chống nắng, dưỡng ẩm, trang điểm nhẹ nhàng... là những điều bạn cần biết để bảo vệ làn da vào mùa hè.

Khi thời tiết nóng hơn và độ ẩm trong môi trường tăng lên, các tuyến bã nhờn trên da bắt đầu sản xuất bã nhờn dư thừa (dầu tự nhiên). Dầu tiết ra bị mắc kẹt trên bề mặt da sẽ dẫn đến tình trạng bết dính, nhờn, gây bít tắc lỗ chân lông khiến mụn xuất hiện, nhất là với những người có làn da dầu.

Bên cạnh đó, khi da tiếp xúc với các tia UV có hại, cơ thể sẽ tăng sản xuất melanin để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Melanin dư thừa dẫn đến làn da sẫm màu, rám nắng, thậm chí ngứa, cháy nắng và phát ban. Do đó, chăm sóc da cẩn thận vào mùa nắng nóng rất quan trọng.

Rửa mặt và tắm hai lần một ngày

Sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với loại da giúp làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa trên mặt gây bít tắc lỗ chân lông. Những sản phẩm có thành phần dịu nhẹ, không chứa cồn và có độ pH cân bằng là lựa chọn tốt cho da.

Ngoài khuôn mặt, làn da trên khắp cơ thể cũng cần được chăm sóc. Tắm nước mát vào buổi tối trước khi đi ngủ vừa loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi tích tụ trên cơ thể, vừa ngăn ngừa phát ban, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu sau ngày dài làm việc, hoạt động. Bạn nên tắm hai lần vào buổi sáng và buổi tối để cơ thể sảng khoái.

Tẩy tế bào chết cho da mặt cũng như toàn thân ít nhất hai lần một tuần để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên da. Bạn cần chọn sản phẩm phù hợp với loại da của mình và massage nhẹ nhàng theo đường tròn.

Vào mùa hè, mọi người nên bôi kem chống nắng mỗi khi ra ngoài. Ảnh: Freepik

Đắp mặt nạ và thoa kem dưỡng da

Sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm sau khi rửa mặt vào ban đêm giúp bổ sung thêm nước cho da trong khi ngủ. Bên cạnh đó, phụ nữ không nên bỏ qua kem dưỡng ẩm bởi da vẫn có thể bị khô vào mùa hè. Các sản phẩm dạng gel sẽ phù hợp với da khô và dạng nước phù hợp cho da dầu vì những loại này nhẹ hơn và không nhờn như dạng kem. Các sản phẩm kem dưỡng ẩm có chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) cũng cung cấp thêm một lớp bảo vệ nhưng không nên sử dụng chúng thay thế kem chống nắng.

Các chuyên gia cho biết huyết thanh chống oxy hóa (hay còn gọi là tinh chất, serum) có khả năng bảo vệ làn da khỏi tác hại của môi trường, giúp tăng cường collagen và loại bỏ các gốc tự do để ngăn ngừa tổn thương cho da. Do đó, bạn có thể bổ sung một loại huyết thanh chống oxy hóa bằng các sản phẩm thoa lên da hoặc bằng chế độ ăn uống như trái cây họ cam, quýt, rau lá xanh, trà xanh... Huyết thanh vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh, là một lựa chọn tốt cho quy trình chăm sóc da mùa hè, giúp bảo vệ làn da khỏi những tổn thương do quá trình oxy hóa và giảm sắc tố do tia UV có hại gây ra.

Làm sạch, làm săn chắc và dưỡng ẩm hai lần một ngày sẽ giúp làn da sạch sẽ, căng tràn sức sống.

Thoa kem chống nắng và trang điểm nhẹ nhàng

Kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu vào mùa hè cũng như trong các bước trang điểm. Các tia UV-A và UV-B có khả năng gây lão hóa sớm, đồi mồi, nếp nhăn. Bôi kem chống nắng với chỉ số SPF 30-50 phù hợp với mọi loại da trong những tháng mùa hè, ngay cả khi bạn ở trong nhà hầu hết thời gian. Nếu bạn đi bơi, các chuyên gia khuyên nên thoa kem chống nắng nhiều lần.

Ngoài lưu ý về sử dụng kem chống nắng, bạn cũng cần chú ý tới các lớp trang điểm. Trang điểm đậm sẽ khiến da không "thở" được. Độ ẩm và nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến khả năng hô hấp của da. Thay vì dùng phấn nền dày và các loại mỹ phẩm khác, bạn có thể cân nhắc sử dụng một lớp son dưỡng môi có SPF bên dưới lớp son môi hoặc son dưỡng có màu và kem dưỡng ẩm có màu nếu cần trang điểm.

Chế độ ăn uống khoa học

Lượng nước nạp vào cơ thể trong mùa hè tối thiểu là 2-3 lít. Uống nước giúp cơ thể hoạt động trơn tru, giải nhiệt và thải độc tố. Ngoài nước lọc, bạn có thể uống nước dừa, nước dưa hấu; ăn các loại trái cây tươi, sữa chua... Các loại rau xá lách, dưa chuột, rau diếp... cũng giúp cơ thể giải nhiệt, mang đến làn da khỏe mạnh. Bạn nên tránh những loại nước có gas, nhiều đường bởi chúng dễ khiến cơ thể uể oải và cũng không có tác dụng dưỡng ẩm.

Mặc quần áo thoáng mát

Cotton là loại vải tốt nhất để mặc trong mùa hè. Bạn nên mặc quần áo nhẹ và rộng rãi, tránh quần áo bó sát bằng vải tổng hợp. Những trang phục này có thể làm tăng sự khó chịu và khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn, dễ làm da bị ngứa, có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Hải My (Theo Healthline, Skinkraft)