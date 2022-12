Cách ăn trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Trái cây theo mùa sẽ tươi, ngon, có chất chống oxy hóa cao nhất, nước ép nguyên chất ít vitamin C, chất xơ hơn so với thực phẩm nguyên trái.

Ăn trái cây là một thói quen lành mạnh. Dưới đây là những nguyên tắc ăn thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ăn riêng rẻ từng loại

Tiêu thụ từng loại quả để đạt lợi ích tối đa. Bởi lẽ, nếu kết hợp không đúng cách, thực phẩm có thể gây chướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy hoặc ợ nóng. Khi tiêu thụ nhiều loại trái cây cùng nhau, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái phải xử lý nhiều chất dinh dưỡng cùng lúc. Thực tế, cơ thể hấp thụ một lượng dinh dưỡng tại một thời điểm, điều đó có nghĩa là phần còn lại sẽ lãng phí.

Ăn trái cây nguyên quả thay vì nước ép

Mỗi người nên nhai kỹ trái cây thay vì uống nước ép. Trái cây nguyên trái giàu chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Khi ăn, chất xơ sẽ liên kết với đường tự nhiên trong thực phẩm, khiến cơ thể mất nhiều thời gian để hấp thụ đường. Ngoài ra, vỏ các loại quả rất giàu vitamin, chất dinh dưỡng khác.

Quá trình ép nước dẫn đến hàm lượng chất phytochemical có lợi, chất xơ ăn kiêng thấp hơn. Ngoài ra, chất lỏng trong nước ép được hấp thụ nhanh hơn, dẫn đến những thay đổi đáng kể về lượng đường trong máu và insulin sau khi ăn so với trái cây nguyên quả. Nước ép trái cây nguyên chất có ít vitamin C, chất xơ hơn so với trái cây nguyên trái.

Ăn trái cây mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Ăn trái cây theo mùa

Mỗi người nên ăn trái cây theo mùa vì chúng giàu chất dinh dưỡng tự nhiên để chống lại bệnh theo mùa. Trái cây theo mùa chín tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời sẽ tươi, ngon, chất chống oxy hóa cao nhất. Thực phẩm sẽ mất giá trị dinh dưỡng nếu bảo quản hoặc để lâu trong quá trình vận chuyển.

Ăn uống theo mùa cung cấp dinh dưỡng cần thiết, giúp tăng cường sức khỏe. Vào mùa đông, cơ thể cần ăn nhiều cam quýt, chứa nhiều vitamin C hỗ trợ cơ thể chống ho, cảm lạnh. Mặt khác, các loại quả mùa hè cung cấp thêm beta-caroten và caroten khác giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Không chỉ mang lại lợi ích dinh dưỡng, thực phẩm theo mùa còn có nhiều ưu điểm khác, cụ thể như tiết kiệm chi phí. Thực phẩm vận chuyển từ những nơi xa xôi, chi phí vận chuyển, lưu trữ cao nên khách hàng phải trả nhiều tiền hơn.

Không bỏ vỏ

Hầu hết mọi người có thói quen gọt bỏ vỏ trái cây trước khi ăn, nhưng phần vỏ thường chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa. Ví dụ, vỏ táo có chất chống oxy hóa cao gấp 5 lần so với các bộ phận khác. Vì vậy, mỗi người ăn trái cây còn vỏ, hạt (nếu ăn được), vì đây là những nguồn chất xơ, chất phytochemical phong phú.

Trái cây có nhiều chất dinh dưỡng, tương đối ít calo, trở thành lựa chọn thích hợp cho người muốn giảm cân. Thực phẩm chứa nhiều nước, chất xơ, giúp cơ thể cảm thấy no, bảo vệ sức khỏe làn da.

Ăn trái cây mỗi ngày có tác dụng bảo vệ lượng dinh dưỡng của cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tụt huyết áp, thậm chí ngăn ngừa một số loại ung thư. Một đánh giá của 9 nghiên cứu cho thấy rằng ăn trái cây mỗi ngày sẽ giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tim. Tiêu thụ nho, táo và quả việt quất có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Đặc biệt, các loại trái cây có múi có thể làm tăng nồng độ citrate trong nước tiểu, giúp giảm nguy cơ sỏi thận.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Timesofindia)