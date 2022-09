Các yếu tố nguy cơ gây ung thư túi mật

Người có tiền sử sỏi mật, polyp túi mật, tuổi cao, thừa cân… có nguy cơ cao mắc ung thư túi mật.

Ung thư túi mật hiếm gặp. Bệnh thường không được phát hiện cho đến khi tiến triển và gây ra các triệu chứng. Chỉ khoảng 1/5 trường hợp ung thư túi mật được phát hiện ở giai đoạn đầu, trước khi ung thư lan ra ngoài túi mật, theo EveryDay Health.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, nhiều yếu tố liên quan đến tình trạng viêm mạn tính trong túi mật có thể dẫn đến ung thư. Một số yếu tố nguy cơ như hút thuốc có thể thay đổi nhưng tuổi tác, tiền sử gia đình thì không.

Sỏi mật: Sỏi mật là yếu tố nguy cơ phổ biến nhất của ung thư túi mật. Sỏi mật là nơi tập hợp cholesterol và các chất khác giống như viên sỏi hình thành trong túi mật, có thể gây viêm mạn tính. Theo EveryDay Health, cứ 5 người bị ung thư túi mật thì có 4 người bị sỏi mật. Tuy nhiên, không phải tất cả những người có sỏi mật đều bị ung thư.

Polyp túi mật: Polyp túi mật là sự phát triển phình ra từ bề mặt của thành túi mật bên trong. Một số polyp được hình thành do sự lắng đọng cholesterol trong thành túi mật. Một số khác có thể là khối u nhỏ (ung thư hoặc không ung thư) hoặc có thể do viêm. Polyp lớn hơn một cm có nhiều khả năng là ung thư. Vì vậy, các bác sĩ thường khuyên người bệnh có polyp túi mật kích thước lớn nên cắt bỏ túi mật.

Bệnh thương hàn: Những người bị nhiễm vi khuẩn salmonella gây bệnh thương hàn và những người mang mầm bệnh này có khả năng bị ung thư túi mật cao hơn người không nhiễm bệnh. Nguyên nhân là do nhiễm trùng từ bệnh thương hàn gây ra viêm túi mật.

Nang mật: Đây là những túi mật bất thường có thể hình thành trên ống mật chủ, ống dẫn mật từ gan và túi mật đến ruột non. Nang mật phát triển lớn theo thời gian và có thể chứa từ 1-2 lít mật. Các tế bào lót túi mật thường thay đổi rõ rệt trước khi tiến triển thành ung thư túi mật.

Bất thường về ống mật: Tuyến tụy là một cơ quan khác tiết ra chất lỏng vào ruột non thông qua ống dẫn. Một số người có khiếm khuyết nơi các ống dẫn, khiến nước từ tuyến tụy chảy ngược vào ống mật. Người gặp phải những bất thường này có nguy cơ cao ung thư túi mật, do dịch tụy bị tổn thương hay do mật không thể chảy qua các ống dẫn.

Thừa cân hoặc béo phì: Những người béo phì dễ bị sỏi mật do trọng lượng cơ thể tạo nên gánh nặng quá mức lên hệ tiêu hóa.

Người bị thừa cần dễ mắc ung thư túi mật. Ảnh: Freepik

Tuổi tác và giới tính: Ung thư túi mật chủ yếu gặp ở người lớn tuổi, độ tuổi trung bình là 72. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ở nước này phụ nữ mắc ung thư túi mật nhiều gấp đôi nam giới.

"Túi mật bằng sứ": Đây là tình trạng thành túi mật bị bao phủ bởi cặn canxi cứng thường là do cơ quan này bị viêm nhiễm lâu ngày. Những người gặp tình trạng này thường dễ mắc ung thư túi mật hơn người khác.

Tiền sử gia đình: Nguy cơ mắc ung thư túi mật của bạn sẽ cao hơn nếu trong gia đình người ung thư túi mật.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)