Các yếu tố làm tăng nguy cơ mãn dục nam

Thức khuya, uống nhiều rượu bia, lười vận động có thể thúc đẩy nhanh quá trình mãn dục ở nam giới sau 40 tuổi.

Mãn dục nam là bệnh lý thường xuất hiện ở nam giới từ sau tuổi 40, khi nồng độ testosterone trong máu giảm xuống dưới mức bình thường. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, suy giảm hormone này kéo theo nhiều rối loạn tại các cơ quan chịu ảnh hưởng của testosterone, gây ra các biểu hiện như mệt mỏi, giảm ham muốn, rối loạn cương, khó tập trung và thay đổi chuyển hóa. Lối sống không lành mạnh có thể thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn.

Ngủ ít hơn 5-6 tiếng mỗi ngày, thường xuyên thức khuya có thể giảm tới 10-15% lượng testosterone chỉ sau một tuần, theo bác sĩ Tân. Ngủ không đủ giấc lâu dài đẩy nhanh cơ thể vào tình trạng mãn dục. Bởi giấc ngủ có vai trò then chốt đối với sức khỏe nội tiết nam giới. Cơ thể sản xuất phần lớn hormone testosterone vào ban đêm, nhất là trong giai đoạn ngủ sâu.

Bác sĩ Tân khám và tư vấn cho bệnh nhân mãn dục nam. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Uống nhiều rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến gan, dạ dày mà cũng gây hại cho sức khỏe sinh sản và sinh lý nam. Các thức uống này làm tổn hại tế bào Leydig - nơi sản xuất testosterone của tinh hoàn. Nam giới uống nhiều rượu có nguy cơ suy giảm testosterone sớm hơn, dẫn đến mãn dục nhanh so với người uống ít hoặc không uống.

Hút thuốc lá làm tăng oxy hóa, rối loạn hormone sinh dục, tổn thương mạch máu nuôi dương vật. Đây là lý do nam giới hút thuốc lâu năm thường bị rối loạn cương dương và suy giảm ham muốn.

Ít vận động làm suy giảm testosterone càng rõ rệt. Thừa cân, béo bụng trực tiếp ức chế khả năng sản xuất testosterone, bởi mô mỡ dư thừa làm tăng hoạt động enzym aromatase, chuyển testosterone thành estrogen.

Căng thẳng là yếu tố âm thầm nhưng ảnh hưởng mạnh mẽ đến nội tiết tố nam. Stress kéo dài khiến cơ thể tăng tiết cortisol - hormone có tác dụng ức chế quá trình sản xuất testosterone. Khi đó, hệ nội tiết mất cân bằng, dẫn đến giảm ham muốn, rối loạn cương, mệt mỏi và suy giảm hiệu suất làm việc.

Nam giới thường xuyên chịu áp lực công việc, thiếu ngủ, lo âu triền miên dễ bị căng thẳng khiến testosterone suy giảm, sinh lý suy yếu, từ đó lại gây thêm căng thẳng. Tình trạng này kéo dài làm giảm sinh lý nam và làm tăng nguy cơ béo bụng, rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch.

Bác sĩ Tân khuyến cáo nam giới nên tập thể dục thể thao đều đặn phù hợp với sức khỏe mỗi người, ngủ đủ giấc (khoảng 7 giờ mỗi đêm), hạn chế rượu bia (chỉ nên uống khoảng 300 ml bia hoặc 60 ml rượu vang mỗi ngày, không nên uống rượu mạnh), bỏ thuốc lá và kiểm soát cân nặng để duy trì nồng độ testosterone ổn định.

Nam giới trên 40 tuổi, nhất là khi xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi, giảm ham muốn hay rối loạn cương dương, nên đi khám bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu - Nam học để được tư vấn và xét nghiệm hormone sinh dục.

Thu Giang