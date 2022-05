Các triệu chứng của đau đầu do khối u não

Đau đầu đánh thức bạn vào ban đêm, đau khi thay đổi tư thế, thường xuyên và trở nên dữ dội hơn, không đáp ứng với thuốc… cảnh báo khối u ở não.

Hầu hết các cơn đau đầu không phải do khối u não. Phần lớn các khối u não bắt đầu từ một nơi khác trong cơ thể và di căn đến não. Chúng được gọi là khối u não di căn. Một khối u hình thành trong não được gọi là khối u não nguyên phát.

Hầu hết các cơn đau đầu không phải là nguyên nhân đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bị u não, đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất. Trong giai đoạn đầu, khối u não có thể không có triệu chứng đáng chú ý. Chỉ khi nó phát triển đủ lớn để gây áp lực lên não hoặc các dây thần kinh trong não thì mới bắt đầu gây đau đầu.

Đau đầu do u não khác với đau đầu do căng thẳng hoặc đau nửa đầu ở một số điểm. Ví dụ, thức dậy thường xuyên với một cơn đau đầu có thể là dấu hiệu của khối u não. Tuy nhiên, các tình trạng khác chẳng hạn như chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn cũng có thể gây ra đau đầu vào buổi sáng.

Tuy nhiên nếu bạn bị đau đầu thường xuyên, thay đổi về mức độ thì nên lưu ý. Vì đây có thể là dấu hiệu của một khối u não. Các triệu chứng đau đầu khác liên quan đến khối u não có thể bao gồm đau đầu đánh thức bạn vào ban đêm; đau đầu thay đổi khi bạn thay đổi tư thế; đau đầu không đáp ứng với thuốc giảm đau như aspirin, acetaminophen hoặc ibuprofen; đau đầu kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần tại một thời điểm.

Đau đầu có thể là dấu hiệu của u não. Ảnh: Freepik

Vì cơn đau do u não có thể khá dữ dội đôi khi bị nhầm lẫn với chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, cơn đau nửa đầu cũng có thể gây ra cảm giác buồn nôn và rất nhạy cảm với ánh sáng. Đau đầu do u não thường đi kèm với các dấu hiệu khác.

Một số triệu chứng đi kèm phổ biến hơn của khối u não bao gồm giảm cân không giải thích được; nhìn đôi, nhìn mờ hoặc mất thị lực; cảm thấy áp lực tăng lên ở phía sau đầu; chóng mặt và mất thăng bằng; co giật; đột ngột không thể nói. Ngoài ra, người bị khối u não cũng có thể mất thính lực, yếu hoặc tê nặng dần ở một bên của cơ thể, tâm trạng thất thường và tức giận.

Một số triệu chứng này có thể cho thấy một cơn đột quỵ, không phải do khối u não gây ra. Nhưng cho dù các triệu chứng là của đột quỵ hay khối u não, bạn cũng nên thăm khám bác sĩ sớm.

Chẩn đoán và điều trị u não

Nếu bạn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở những nơi khác trong cơ thể và bắt đầu bị đau đầu dữ dội thì nên chia sẻ với bác sĩ. Vì ung thư có thể đã di căn đến não. Bạn nên mô tả chi tiết các triệu chứng cho bác sĩ để đưa ra kế hoạch điều trị phù hợp.

Nếu bạn không có tiền sử ung thư, hãy đến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia thần kinh nếu cơn đau đầu kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần mà ít hoặc không thuyên giảm. Đau đầu tiếp tục trở nên tồi tệ hơn và không đáp ứng với thuốc. Giảm cân, tê cơ và thay đổi cảm giác (giảm thị lực hoặc thính giác) kèm theo đau đầu cũng nên được kiểm tra kịp thời.

Phương pháp điều trị phù hợp cho khối u não phụ thuộc vào kích thước và vị trí. Có hơn 120 loại khối u não và hệ thần kinh. Khối u lành tính hay ác tính, có nguồn gốc từ đâu, tuổi và tình hình sức khỏe chung là một số tiêu chí được bác sĩ sử dụng để chẩn đoán và điều trị. Phương pháp điều trị như cắt bỏ khối u, điều trị bức xạ, hóa trị.

Mặc dù một số triệu chứng có thể xuất hiện và biến mất, khối u não sẽ không tự biến mất. Khối u càng được chẩn đoán sớm và bắt đầu điều trị thì càng có nhiều cơ hội cho kết quả tích cực.

Kim Uyên

(Theo Healthline)