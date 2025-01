Các loại thực phẩm ngày Tết tốt cho vợ chồng mong con

Vợ chồng nên ăn hạt ngũ cốc, trái cây tươi, thực phẩm giàu protein, chocolate đen vào dịp Tết giúp tăng khả năng thụ thai.

Bác sĩ Lưu Quang Quý, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thực đơn Tết đa dạng nhưng không phải loại nào cũng có lợi cho chức năng sinh sản. Dưới đây là một số loại thực phẩm mà vợ chồng có thể bổ sung vào chế độ ăn để duy trì sức khỏe, đẩy nhanh quá trình thụ thai.

Các loại hạt như hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương, óc chó, hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ... giàu kẽm, selen, vitamin E, omega-3 và chất chống oxy hóa. Các chất dinh dưỡng này giúp duy trì cân bằng hormone sinh sản, cải thiện chất lượng tinh trùng, bảo vệ trứng khỏi tổn thương do gốc tự do, hỗ trợ sức khỏe sinh sản. Nam và nữ giới ăn vừa đủ để tránh dư thừa calo, hạn chế các loại hạt rang muối do ăn nhiều muối không tốt cho sức khỏe sinh sản.

Các loại đậu như đậu phộng, đậu đỏ, đậu xanh... giàu arginine, folate - dạng axit folic tổng hợp, protein thực vật, có vai trò quan trọng trong việc cải thiện lưu thông máu. Chúng còn giúp tăng cường chất lượng trứng, tinh trùng, tăng khả năng thụ thai và phát triển phôi thai khỏe mạnh, phòng ngừa dị tật bẩm sinh.

Thực phẩm từ ngũ cốc nguyên cám như bánh chưng, bánh tét làm từ gạo lứt, yến mạch, lúa mạch, xôi... cung cấp vitamin B, carbohydrate phức hợp duy trì năng lượng, cải thiện cân bằng hormone. Vợ chồng ăn lượng vừa phải do quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, dễ dẫn đến thừa cân, béo phì, mất cân bằng hormone, ảnh hưởng chất lượng trứng và tinh trùng. Nữ giới mắc hội chứng buồng trứng đa nang nên hạn chế để duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm mức insulin, kinh nguyệt đều và tăng khả năng thụ thai.

Trái cây tươi như việt quất, dâu tây, mâm xôi, chuối, lựu... giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, E, folate, kali... hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa tế bào trứng. Chuối có nhiều vitamin B6, A, C điều hòa hormone sinh sản và cải thiện chu kỳ kinh nguyệt, thúc đẩy khả năng sản xuất tinh trùng ở nam giới.

Lựu hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện niêm mạc tử cung, mật độ và khả năng vận động của tinh trùng. Các loại trái cây giàu vitamin C và chất flavonoid hoạt động như chất chống oxy hóa (bưởi, cam, quýt, thanh long...) có tác dụng cân bằng nội tiết, bảo vệ tinh trùng, trứng khỏi tổn thương do gốc tự do, cải thiện khả năng rụng trứng và tăng khả năng sống sót của tinh trùng.

Các loại rau củ, nhất là rau có màu xanh đậm như cải xoăn, súp lơ, bó xôi... chứa nhiều folate và sắt, tăng cường chức năng buồng trứng, tử cung, giảm nguy cơ bất thường tinh trùng. Cà rốt giàu beta-carotene (tiền chất của vitamin A) tốt cho sự cân bằng hormone, nâng cao khả năng sinh sản ở cả hai giới.

Thực phẩm giàu protein như thịt bò, thịt gà, hải sản tăng mức năng lượng và cân bằng hormone, hỗ trợ cải thiện chất lượng trứng, tinh trùng. Người đang nỗ lực thụ thai nên ăn 1-1,2 g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể.

Trứng cung cấp choline và protein giúp cải thiện sức khỏe trứng, khả năng làm tổ của phôi thai cũng tốt hơn.

Axit béo omega-3 trong cá hồi, cá thu hỗ trợ tăng lưu thông máu tới cơ quan sinh sản, điều hòa hormone, cải thiện chất lượng tinh trùng và chức năng buồng trứng.

Bổ sung thực phẩm giàu protein như thịt, trứng dịp Tết giúp tăng cường khả năng sinh sản. Ảnh minh họa: Hải Âu

Chocolate đen chứa L-arginine, một axit amin giúp lưu lượng máu đến cơ quan sinh sản nhiều hơn. Các flavonoid có tác dụng giảm căng thẳng, chống viêm tốt. Chất sắt, chất xơ, đồng, magie, mangan kali, phốt pho, kẽm, selen... cân bằng nội tiết tố, tăng lượng tinh trùng, tác động tích cực đến quá trình rụng trứng, làm niêm mạc tử cung dày hơn.

Các món chứa gừng, quế và mật ong cũng có tác dụng cải thiện khả năng thụ thai. Mật ong giàu axit amin, khoáng chất, có lợi cho chất lượng tinh trùng và sức khỏe tử cung, buồng trứng. Gừng, quế đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp giảm lượng insulin, ngăn ngừa ung thư và tăng tỷ lệ rụng trứng. Ăn quế cũng cân bằng insulin, góp phần tăng cường khả năng sinh sản ở phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang.

Sữa và các chế phẩm từ sữa, nhất là sữa chua nguyên kem, phô mai... cung cấp canxi, probiotic cân bằng hệ vi sinh đường ruột, chất béo lành mạnh cần thiết cho việc sản xuất hormone sinh sản, tăng chất lượng tinh trùng cũng như trứng.

Bác sĩ Quý lưu ý nam và nữ giới nên uống đủ nước mỗi ngày để duy trì thể tích, chất lượng tinh dịch, cải thiện độ ẩm, chất nhầy cổ tử cung. Ưu tiên nước lọc, trà thảo mộc, nước ép trái cây, rau củ không đường hoặc ít đường. Hạn chế uống rượu bia và các món quá nhiều dầu mỡ để tránh gây rối loạn hormone. Không dùng quá nhiều bánh kẹo ngọt, mứt Tết. Tránh tiêu thụ thực phẩm đóng hộp do có thể chứa nhiều chất bảo quản ảnh hưởng xấu đến hormone.

Trịnh Mai